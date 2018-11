Raúl Fernández, campeón del mundo

El piloto Raúl Fernández (Ángel Nieto Team) se ha convertido este fin de semana en el primer campeón del mundo júnior de Moto3 español. Fernández fue el dominador del Mundial Junior de Moto3 en 2018 y, gracias a sus tres victorias y seis podios, ha podido conseguir matemáticamente el título a falta de las dos últimas carreras del año. Segundo en Portugal, empezó la temporada con fuerza y con la cuarta posición en la primera carrera de València se situó ya en el liderato. Una victoria en València, un podio en Francia y otro triunfo en Aragón le permitieron destacarse en la cabeza de la clasificación.

Un nuevo podio en Jerez y la victoria de Albacete le dejaron el título en bandeja. Ahora, Raúl Fernández llega al Mundial con el Ángel Nieto Team como Campeón del Mundo Junior. En una entrevista facilitada por su escudería, el joven piloto aseguró que ha sido una temporada en la que ha disfrutado y aprendido. «Este año realmente hemos disfrutado, hasta en los momentos malos como en Jerez, que acabamos subiendo al podio. Y hemos aprendido porque, del año pasado a este, en momentos difíciles hemos sabido llevar la calma».

«Jorge Martínez Aspar me lo decía, que en los momentos difíciles mantuviera la calma porque en los momentos fáciles vendrá todo solo», explicó. Fernández también recalcó la labor que ha tenido el valenciano Nico Terol, del que destacó que ha sido un pilar clave para él. «Siempre ha estado ahí, en los momentos difíciles me ha ayudado a subir la autoestima. Y cuando he estado muy arriba, eufórico, él al revés, me relajaba».

Xavi Forés deja Superbike

El valenciano Xavi Forés anunció ayer que abandona el Mundial de Superbike y correrá la próxima temporada el British Superbike con una Honda oficial.