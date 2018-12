Isco pregunta en Instagram si está gordo y las redes le trolean

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, colgó una foto sin camiseta en sus redes sociales para mostrar su estado físico, como respuesta a la crítica que está recibiendo, y realizó una encuesta preguntando si está gordo.



Cansado de la crítica que está recibiendo y las imágenes que se van difundiendo para argumentar que Isco no recibe minutos de Santiago Solari por su estado físico, el centrocampista malagueño publicó una imagen para responder al debate.





Hola, @isco_alarcon. Cuando quieras demostrar que de verdad no estás gordo, por favor, sube una foto reciente. Que en esta estás moreno y no tienes la cicatriz de la operación de apendicitis. Venga, un abrazo enorme y come mucha fruta y verdura. pic.twitter.com/Sc4KaZtCHf