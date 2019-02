48.121 motivos para seguir soñando

No puedo esperar a llegar a casa para sentarme frente al ordenador y comenzar a expresar lo que siento, así que lo hago desde el autobús que nos lleva de vuelta a nuestros coches. El reloj marca las 22.00h de un sábado en al que la mayoría de gente estaría cenando con los amigos o familia por ahí, excepto parte de nuestra Peña Coraje y Corazón, que han venido a recibirnos a la estación de tren a nuestro regreso de Madrid. Lejos de querer dejar el móvil a un lado y descansar tras el partido y el posterior viaje, es tal la energía y el positivismo que me han contagiado que cualquier palabra de agradecimiento de queda corta.

¡Qué importante es sentir el calor de la afición! Hace unos años no podíamos imaginar que algo así pasaría en nuestro país. Mirábamos de reojo aquellos en los que las chicas son auténticas estrellas y llenan estadios, mientras tanto nosotras soñábamos con que ese sueño se hiciera realidad.

Llegó dicho momento a modo de récord de asistencia a un partido de futbol femenino. Del Athletic dicen que es diferente, y muestra de ello es el récord del pasado miércoles en el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina que enfrentaba a sus chicas contra el Atlético en San Mamés. ¡Ni más ni menos que 48.121 espectadores! Para quitarse el sombrero una vez más. Y es que en 2003 y 2006 ya lograron que Bilbao respondiera con 36.000 y 26.000 aficionados.

Una semana que ha sido la gran fiesta del fútbol femenino, sin importar cuál de los dos conjuntos pasaba a semifinales. La Catedral se vistió de gala para una noche mágica que difícilmente volverá a repetirse, un hito en el que ganó el deporte femenino. En los últimos 15 años el número de jugadoras federadas se ha multiplicado por cuatro en España. Ojalá que nunca se convierta en un negocio y siga manteniendo la verdadera esencia del deporte. No obstante, no nos debemos conformar con esto. ¡Queremos más! Sigamos conquistando estadios y creciendo.

San Mamés, Mestalla, el Ciutat, Wanda, Anoeta, Las Gaunas, Rico Pérez, Villamarín, Rodríguez López, La Romareda, Colombino, Nuevo Vivero, el Belmonte, El Sadar, Ipurua, El Sardinero, Butarque, Sánchez-Pizjúan, el Teresa Rivero, Cartagonova y el RCDE Stadium es una lista de la relación entre el fútbol femenino y los grandes estadios. Soñemos con que a partir de ahora no sean los derbis la excusa, sino que haya otras 48.121 buenas razones para hacerlo.