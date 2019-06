Una temporada exitosa

La conquista el 15 de abril de la Eurocopa, la cuarta de la historia del club y séptimo título en su palmarés, con la obtención de la consiguiente plaza en la próxima Euroliga, permitió al Valencia Basket cerrar con un balance global exitoso una campaña de irregular inicio y discreto final.

El club valenciano decidió ascender el pasado verano al técnico Jaume Ponsarnau, ayudante del primer equipo en los dos cursos anteriores, a primer entrenador, pero al equipo, que se reforzó con jugadores jóvenes como Matt Thomas, Mike Tobey o Louis Labeyrie, le costó arrancar en la Liga ACB.

De hecho, tras la novena jornada era décimo con un balance de 4 triunfos y 5 tropiezos y la contundente derrota en la pista del Iberostar Tenerife (100-66) hizo que el club se replanteara la idoneidad de su apuesta por Ponsarnau. Sin embargo, el equipo reaccionó, primero con resultados y luego con juego, empezó a remontar en la ACB y mantuvo firme su camino en la Eurocopa.

El Valencia Basket consiguió su clasificación para la Copa del Rey, aunque en los cuartos de final cayó en el primer partido ante el Barça Lassa, que posteriormente se convirtió en campeón del torneo.

En Europa, fue el mejor equipo de la segunda fase y eliminó en cuartos de final al Lietuvos Rytas, en semifinales al Unics Kazan y se midió en la final al Alba Berlin que dirige Aíto García Reneses, al que doblegó en el tercer y último encuentro amparado por el apoyo del pabellón de la Fuente de San Luis.

Tras ese éxito, que llegó en el mejor momento de juego de la campaña, y con la plaza para la Euroliga ya conseguida, el conjunto valenciano logró volver a acabar la fase regular en cuarta posición y asegurarse la ventaja de pista en cuartos de final.

En este cruce y pese a perder el primer encuentro en la Fonteta ante el Unicaja, el Valencia remontó y sus sólidos triunfos en el Martín Carpena y de nuevo en su pista le dieron el pase a las semifinales, algo que entraba en los planes iniciales.

Tuvo que afrontar el primer encuentro ante el Real Madrid apenas 46 horas después de su duelo anterior y en el cansancio se refugió para no presentar batalla en esa primera cita. Sí que lo hizo en veinticinco minutos del segundo partido, aunque no después, y hasta el final en el choque del lunes ya en la Fonteta y de nuevo empujado por su público.

Ese encuentro dejó una de las imágenes de la temporada pues, aunque el club aún no lo ha comunicado oficialmente, fue la despedida de Rafa Martínez, quien tras once años en el Valencia no entra en los planes deportivos de la entidad. En cambio, el regreso a la Euroliga hizo que el club iniciara conversaciones para renovar a Ponsarnau, que dio por hecha su continuidad tras el último choque ante el Real Madrid.

Ahora, el club afronta el verano con la idea de reforzar el equipo para encarar una nueva participación en la máxima competición continental sin perder su posición en la parte alta de la ACB y sin saber bien aún qué deberá hacer para volver a jugar la Euroliga en la campaña 2020-21.