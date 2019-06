Lucha abierta por el Mundial

Espadas por todo lo alto en la séptima cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo. El circuito de Montmeló acoge hoy las carreras del GP de Cataluña con todo en juego en las diferentes categorías, una batalla que ya comenzó ayer con la sesión clasificatoria. Con luces y claros en el entrenamiento cronometrado, la armada valenciana tratará de sumar en las curvas barcelonesas al menos un podio, una circunstancia que se ha repetido en cada una de las pruebas celebradas hasta la fecha. Y para ello, todos los pilotos deberán mejorar su posición de salida.

En Moto3, de nuevo el mejor valenciano en parrilla será el líder de la categoría Arón Canet. Tras un viernes en el que le costó encontrar el ritmo, el de Corbera volvió a sus posiciones habituales cada fin de semana, cerrando la sesión clasificatoria en quinto lugar a tres décimas y media del poleman argentino Gabriel Rodrigo. Junto al piloto del Kömmerling Gresini saldrán en primera línea el japonés Ai Ogura y el vencedor en la última cita de Mugello, el italiano Tony Arbolino.

Justo una fila por detrás de Canet aparece el otro candidato valenciano al título de Moto3: Jaume Masià. El de Algemesí, cuarto en el campeonato, realizaba una buena sesión, colocándose con su KTM en un octavo lugar que le permitía superar también al italiano Lorenzo Dalla Porta, segundo del Mundial a solo tres puntos de Canet y que acabó la sesión con una caída en la novena plaza. Más atrás habrá que viajar para ver la posición de salida del resto de los pilotos valencianos.

El rookie Sergio García, que vivía uno de sus mejores días en la categoría el viernes con un fantástico segundo lugar en la tabla de tiempos, sufría algo más este sábado y acababa la clasificación en Montmeló en la 13ª posición, mientras que el wild card de Alaquàs, Carlos Tatay, brillaba de nuevo en su debut en los terceros libres. Sin embargo, a comienzos de la Q2, el valenciano no podía evitar la moto de Niccolò Antonelli tras su caída, lo que le hará salir 18º, justo once puesto por delante de Vicente Pérez, que no encontraba el ritmo y se quedaba en 29ª plaza a casi tres segundos de Rodrigo.

Navarro roza la pole

Más cerca estuvo Jorge Navarro de la pole en el trazado catalán. El de la Pobla de Vallbona, como suele suceder en cada sesión clasificatoria de Moto2, luchaba y se quedaba a tan solo 41 milésimas del mejor tiempo, en cuarto lugar. Era Augusto Fernández quien, con su Kalex, marcaba la mejor vuelta, seguido por el suizo Thomas Luthi y por el británico Sam Lowes.

Mientras, los dos máximos contendientes al título en la actualidad, el español Álex Márquez y el líder Lorenzo Baldasarri -están separados por dos puntos- acababan la sesión en sexto y séptimo lugar, por lo que la carrera de hoy marcará quién se queda con el mando de la categoría. Por su parte Iker Lecuona, el otro valenciano que el viernes también había sufrido para lograr buenos tiempos, saldrá 15º tras quedarse a siete décimas del mejor registro.