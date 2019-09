Rafa Martínez: "Me tuvieron que mandar horchata y fartones"

Elexjugador del Valencia Basket Rafa Martínez, ahora en las filas del Bilbao, se mide mañana (12.30 horas, Miribilla) a su exequipo por primera vez desde su marcha de La Fonteta. Echa de menos València. «Hace unos días me tuvieron que mandar horchata y fartones porque mi hija Paula, como buena valenciana, le encanta y lo pide mucho», dijo a Levante-EMV y Superdeporte. «Por supuesto que va a ser muy especial. Sobre todo porque tengo muchos amigos y esa ha sido mi casa durante muchos años. Ahí he crecido también y me he formado como persona», asegura.

«También va a ser raro jugar contra mis excompañeros y amigos. Ya me pasó en Manresa, que éramos un grupo muy unido, y me sentí raro. Seguro que tengo nervios porque además es el primer partido que jugamos en casa, en Miribilla, contra mi exequipo... pero como siempre digo, el día que no esté nervioso dejaré esto», dijo.

El mítico exbase taronja, se siente cómodo en Bilbao. «Es un ciudad dónde se vive bien, mi familia está bien aunque el club es humilde y viene de donde viene. Quieren hacer las cosas mejor que en los años anteriores y estoy muy a gusto con el entrenador, Alex Mumbrú».