El Valencia Basket no quiere dar pasos atrás

Tras un inicio de temporada de todo menos sencillo, el Valencia Basket parece que por fin comienza a cambiar la cara. La victoria en Burgos, la buena imagen mostrada en el Palau ante el Barça y, sobre todo, el primer triunfo en la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne han marcado cuál es el camino a seguir por el equipo. Un camino en el que está prohibido mirar atrás y donde sólo vale seguir dando pasos adelante.

Eso es lo que espera hoy de nuevo La Fonteta, deseosa de tener argumentos para ayudar a los suyos al igual que el pasado viernes. Como entonces, Jaume Ponsarnau volverá a contar con la baja de Sam Van Rossom por esas molestias en su rodilla izquierda, y deberá realizar un descarte entre los otros trece jugadores disponibles una vez confirmado el regreso de Mike Tobey. El elegido ante el conjunto francés fue Joan Sastre, que apenas acumulaba rodaje con el grupo, más allá de que Alberto Abalde viese todo el partido desde la banda y no jugase ni un solo segundo.

«Nos viene un equipo que es verdad que se está construyendo, pero nos esperamos un oponente muy físico que va a intentar atacar nuestras debilidades con una semana preparando el partido», advirtió Ponsarnau. Para el de Tàrrega ante el Herbalife Gran Canaria «una primera exigencia va a ser estar mentalmente fuertes, olvidar que hemos jugado dos partidos esta semana, y que sólo tenemos este partido, y la otra cosa importante va a ser subir nuestro nivel físico porque el rival lo exige».

Los isleños llegan a La Fonteta con dos victorias y cuatro derrotas en una temporada atípica para ellos al no estar disputando competición europea. El exentrenador taronja Fotis Katsikaris lidera desde el banquillo este nuevo proyecto claretiano en una casi completa renovación de la plantilla en la que se encuentran hasta dos jugadores campeones del mundo como son Javier Beirán y Xavi Rabaseda. Este último, precisamente, será baja para el choque pues, según confirmó el preparador griego, no se ha recuperado y aún no hay fecha para su incorporación a los entrenamientos.

«El Valencia Basket es un equipo profundo, con calidad, físico y jugadores con mucha experiencia. Tendremos que ir allí y jugar a tope porque si no lo hacemos no habrá ninguna opción de ganar», destacó Katsikaris, para el que el conjunto valenciano es «uno de los mejores rivales de la Liga»y, además, «juega en su casa». Además del técnico heleno, regresan a La Fonteta otros dos exjugadores del Valencia Basket. Se trata de Omar Cook, que vistió de taronja la campaña 2010/11, y John Shurna que lo hizo en la 2015/16.