Lecuona debutará en MotoGP en Cheste

Iker Lecuona no tendrá que esperar para subirse a la KTM de MotoGP. El cuarto valenciano en competir en la categoría reina del Mundial. que iba a debutar en los primeros tests de pretemporada posteriores al Gran Premio de la C. Valenciana, se subirá ya el mismo viernes en los entrenamientos libres de la última carrera del año, en la que el campeonato llega decidido. Así lo ha decidido el Red Bull KTM Tech3. El fichaje del piloto de Moto2, con tres años de experiencia en la mediana cilindrada, se confirmó recientemente por sorpresa, pues en verano había sido fichado para el Red Bull KTM Ajo. Sin embargo, la lesión de Miguel Oliveira ha permitido que Lecuona pueda subirse por primera vez a la MotoGP de la marca austríaca en su carrera de casa. «Tener esta oportunidad en mi Gran Premio de casa es un orgullo», confiesa Lecuona en declaraciones facilitadas por el equipo, demostrando tener los pies en el suelo pese a su juventud. «Debemos disfrutar de esta bonita experiencia, pero sobre todo aprender lo máximo posible de cara al futuro. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Hervé Poncharal, así como de Eitan Butbul y el American Racing Team, que me han ayudado a crecer como piloto y como persona. También quiero desearle la mejor recuperación posible a Oliveira, que será mi futuro compañero de equipo. Lo daré todo como siempre en València», añadió Lecuona, que lleva dos podios en su carrera, el primero en Cheste en 2018, segundo tras remontar bajo el agua, y en Tailandia, ya en seco, donde fue tercero.