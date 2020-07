Inicien les semifinals del raspall

Ian, de l'equip de Xeraco, s'enfrontarà al conjunt representatiu d'Alzira que va acabar com a líder a la fase regular.

La Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València es traslladarà este dimarts dia 7 de juliol al trinquet d'Oliva per a la disputa de les partides d'anada de les semifinals, que es completaran a porta tancada.

La sessió començarà a les 17.30 hores amb l'enfrontament entre l'equip d'Alzira de Pablo, Seve i Lorja i el de Xeraco amb Ian, Canari i Ricardet.

El conjunt de la Ribera va acabar líder en solitari en la fase regular mentre que el trio de la Safor s'ha classificat per a la fase final en la quarta posició. Tot i la considerable diferència en la taula, en les dues vegades que s'han trobat en la fase regular la victòria ha estat per a Ian, Canari i Ricardet. A continuació i pel que fa a la segona semifinal, l'equip del Genovés de Punxa, Tonet IV i Néstor jugarà contra el d'Oliva amb Vercher, Sanchis i Lorja.

En este cas es tracta d'un duel del segon contra el tercer classificat en la fase regular i els dos equips arriben empatats a victòries pel que respecta als enfrontaments directes d'eixa ronda.

La tornada de les semifinals es completarà el pròxim dissabte al trinquet de Bellreguard, ara ja sí amb presència de públic seguint els protocols establerts per les autoritats esportives i sanitàries.

L'ordre de les partides serà invers. A les 17.30 hores jugaran els equips del Genovés i Oliva mentre que a continuació s'enfrontaran els conjunts d'Alzira i Xeraco. Per a accedir a la final s'han d'aconseguir dues victòries. En el cas que hi haja empat a victòries, independentment del resultat, en la partida de Bellreguard es disputaria una pròrroga al millor de tres jocs.



Tres duels d'escala i corda

En la Lliga Bankia d'escala i corda, el trinquet de Dénia acollirà este dimarts dia 7 de juliol la disputa de la jornada 11 de les 14 que componen la fase regular. Esta sessió serà l'última a porta tancada. A les 16.30 hores, l'equip d'Almussafes amb De la Vega, Raúl i Monrabal II jugarà contra el de Vila-real de Puchol II, Tomàs II i Guillermo.

A continuació, el conjunt de Dénia de Soro III, Félix i Héctor s'enfrontarà al de Pedreguer-Masymas, on Francés serà baixa per unes molèsties físiques. Giner ocuparà el seu lloc per a formar equip amb Nacho i Pere.

Posteriorment es tancarà la jornada amb el duel entre l'equip de Murla de Genovés II, Santi i Bueno i el de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos. La següent jornada, ja amb públic, es disputarà el pròxim cap de setmana.

El divendres al trinquet de Sueca (18.30 hores), l'equip de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos jugarà contra el d'Almussafes amb De la Vega, Raúl i Monraball II. El mateix divendres, però a Dénia (22.30 hores), la formació local de Soro III, Félix i Héctor s'enfrontarà a la de Murla de Genovés II, Santi i Bueno.