Voro: "Esto nos da esperanza para llegar a Europa"

El entrenador del Valencia, Voro González, aseguró que la victoria lograda ante el Valladolid les permite mantener la esperanza de clasificarse para la Liga Europa en el tramo final de la temporada. «Necesitábamos la victoria y la hemos buscado, necesitábamos los tres puntos para seguir creciendo», explicó en rueda de prensa.

«La situación no es fácil, las cosas no han salido en los partidos anteriores teniendo opciones, y hoy era fundamental ganar para que llegara la recompensa al trabajo. Eso nos da tranquilidad para preparar el siguiente partido con la mente más clara", añadió.

Voro explicó que con la salida de Kang In, autor del gol que dio el triunfo, buscaban que hubiera juego por dentro y ahí les diera el fútbol que tiene y se mostró «muy contento de que haya tenido el premio del gol», pero señaló da igual que sean jóvenes o no y que todos los futbolistas tienen «buena» actitud. También señaló, preguntado por si la situación contractual de algunos futbolistas puede pesar en sus decisiones, que no tiene «ninguna indicación» del club para poner o no a ningún futbolista.

El entrenador dijo que estos tres puntos deben servir para "«que los jugadores se liberen y se limpien la cabeza».

Voro dijo que tras una buena primera parte con el premio del gol y tras recibir el empate nada más arrancar la segunda «el equipo se descentró», aunque la insistencia les dio el premio que se les había negado en otras ocasiones. También señaló que para tener más opciones de ganar deben cerrar la portería. «Lo sabemos y vamos a trabajarlo», concluyó.



Maxi Gómez: «sufrimos un bajón»

El delantero del Valencia Maxi Gómez admitió que su equipo se «durmió» en el segundo tiempo ante el Valladolid, pero recordó que Kang In Lee hizo un golazo que les dio el triunfo. «Sufrimos un bajón de juego en la segunda parte», indicó en declaraciones a Movistar LaLiga. «El equipo no venía en una buena dinámica pero ganamos y vamos a seguir luchando», añadió.

«Creo que el otro día también merecimos la victoria y teníamos que ganar un partido que era lo que queríamos todos», apuntó el jugador uruguayo, autor del primer tanto del Valencia.

El goleador no quiso hablar de las opciones de entrar en la Liga Europa. «Vamos a paso a paso y ahora nos merecíamos el triunfo que veníamos buscando pero que no se daba», concluyó.



Sergio y el latigazo de Kan In

El entrenador del Valladolid, Sergio González, afirmó que el «latigazo» de Kang In Lee en el minuto 89, que puso el 2-1 en el marcador les castigó «mucho», pero alabó el buen trabajo general de su equipo en Mestalla ante el Valencia. «Estamos fastidiados porque el equipo ha vuelto a hacer otro gran partido", explicó en una rueda de prensa en la que señaló que habían salido "con mucha personalidad en un escenario difícil ante un rival importante".

«Creo que en la primera parte hemos sido mucho mejores, después han marcado antes del parón del agua y del minuto 30 al 45 han sido superiores», resumió. «Tras el descanso, hemos vuelto a salir muy bien y hemos hecho el gol pero pero al no meter ninguno en nuestros mejores momentos parecía que faltaba algo», admitió.

Sergio González apuntó que «el equipo ha estado más combinativo que en otros partidos, aunque detrás ha tenido más fragilidad». «Los dos momentos de sus goles han llegado cuando mejor estábamos pero es lo que tienen los grandes equipos con grandes futbolistas", señaló el entrenador del Valladolid y lamentó que Víctor García, autor del gol del equipo, no hubiera podido sumar un punto en su debut.