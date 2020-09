Arranca el Trofeu President de Frontó Individual

La 34ª edició del Campionat Autonòmic de Frontó Individual, Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2020, comença a disputar-se aquesta mateixa setmana. Hi ha fins a sis categories de competició, primera, segona i tercera que es juguen en cap de setmana, i la primera, segona i tercera categoria d'entre setmana. Entre totes les categories, participaran un total de 62 jugadors, que competiran entre els mesos de setembre, octubre i novembre per proclamar-se campions de cadascuna de les categories. Aquests participants, representen fins a 27 clubs de pilota diferents, com són, Alaquàs, Alfara de la Baronia, Almenara, Almussafes, Alzira, Beniparrell, Borbotó, Casinos, Castelló, El Puig, Foios, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Museros, Onda, Parcent, Paterna, Pobla Vallbona, Quart de Poblet, Tavernes Blanques, Torrent, València Pelayo, València Tamborí, Valldigna i Vinalesa.

En la primera categoria dels caps de setmana, participaran un total de 8 jugadors i aquest mateix cap de setmana del 12 i 13 de setembre, es jugarà la primera jornada, amb les quatre primeres partides de competició, les quals seran:Alejandro CPV El Puig-Adrián CPV Massamagrell, Roberto CPV Beniparrell-Vicent CPV Castelló, Pascual CPV Pobla de Vallbona-Alex CPV Alfara de la Baronia y Adrián CPV Quart de Poblet-Enrique CPV Museros En la segona categoria dels caps de setmana, jugaran 12 jugadors, els quals començaran la competició aquest 12 i 13 de setembre, mentre que la tercera categoria seran 6 els jugadors que competiran i també comencen aquest cap de setmana. Respecte a les categories d'entre setmana, la segona i tercera categoria comencen aquesta setmana, concretament el 9 de setembre, en la segona categoria competiran fins a 18 participants i en la tercera 10 jugadors. Finalment, la primera categoria que es disputa entre setmana, començarà la competició la setmana vinent i en ella jugaran un total de 8 jugadors.