Soro III li amarga el debut a Lostado en la Copa

La baixa per malaltia de José Salvador va permetre que David Lostado debutarà ahir en una competició oficial professional i el jove rest d´Algímia d´Alfara, amb l´acompanyament de Javi, va començar plantant cara a tot un campió individual. Però l´alegria no va poder ser completa perquè Soro III i un molt encertat Jesús van aconseguir el triomf per 60-35. La confrontació va començar sent molt blava. Tant, que en els quatre primers jocs solament es va menejar el caseller blau en el marcador. En estos parcials, Lostado va estar passador al rest, des d´on a més va trobar la llotgeta amb solvència de rebot, i molt encertat en la feta de dau. Davant, Javi carregava com en ell és habitual. La parella de la faixa roja, al contrari, no trobava els espais i tampoc pegava amb tota la força que deuria. I va canviar la situació. Primer equilibrant les forces i el marcador. Ara sí, Soro III no només les passava sinó que a més buscava coses. I la pilota que es quedava plantada era una bala sense possibilitat de resposta. Una cosa pareguda va passar amb Jesús, que amb els colps correguts de mà va fer molt de mal als rivals i molts quinzes. Lostado i Javi havien perdut la iniciativa i l´avantatge (35-35), però continuaven lluitant. I en cap moment van abaixar els braços, encara que el domini de Soro III i Jesús va anar a més en durant la resta de la partida, on línia per línia van ser clarament superiors. La competició continua hui en el trinquet Pelayo, que obri després del parèntesi estiuenc. En esta ocasió toca que debuten Pere Roc II i Pere així com De la Vega i Santi. El més cridaner de la partida és el duel entre escaleters; el que sempre està en la baralla pels títols i el que enamora per la seua manera de jugar. Davant també hi haurà un pols interessant amb les canonades dels mitgers.