Un aniversario lleno de goles para Dani Gómez

El aterrizaje de Dani Gómez en Orriols no generó buenas sensaciones por llevar a sus espaldas una trayectoria contrastada, sino por el prometedor futuro al que deberá hacer frente. Acostumbrado a ser protagonista en la punta de lanza desde que pisó las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el delantero de Alcorcón asume el reto de estar a la altura de las expectativas mediante sus cualidades futbolísticas: juego de espaldas, verticalidad y remate. Tras gozar de minutos en pretemporada y enseñar la ´patita´ de sus dotes, la etapa de debutar en Primera División, momento para el recuerdo y que marca la exigencia de seguir disfrutando de ella o no , está quemada después de los treinta minutos que disputó.

Sin embargo, el destino, dos días más tarde, quiso ser caprichoso con el atacante y regalarle un detalle a sus veintidós años. El ´21´ se estrenó como goleador granota en el último amistoso contra el Sevilla, tras recibir una asistencia medida de Mickael Malsa y definir, pese a que el esférico entró con una pizca de suspense, ante Bono. Su primera diana como levantinista llegó en un compromiso que careció de oficialidad, pero coincidió con un instante en su carrera deportiva cargado de transcendencia y emotividad. El 15 de septiembre de 2019, mismo día que el choque frente a los hispalenses, marcó su primera anotación en el fútbol profesional, en la que fue también su primera campaña. La víctima, el Albacete. El madrileño salió desde el banquillo en la segunda mitad, inició su jugada por la banda izquierda, sorteó a dos rivales y lanzó un disparo cruzado para sellar un triunfo autoritario (0-4) en el Carlos Belmonte.

Un recuerdo marcado con gran importancia dentro de las múltiples experiencias vividas pese a su juventud. A partir de ahí, su curso en el Tenerife fue de menos a más, y lo terminó con cifras notables (nueve tantos en el campeonato doméstico y dos en Copa). Todo, desde que el club tinerfeño destituyó a Aritz López Garai, a mediados de noviembre del año pasado. Además, y curiosamente, su estreno en LaLiga SmartBank fue el único gol que anotó bajo los mandos del entrenador nacido en Baracaldo. Caracterizado por ser un depredador de área, la delantera dirigida por Paco López, a falta de llegar el ´9´ que busca la parcela técnica en el mercado, y de abordar la marcha un Sergio León que ha recibido el interés del Elche en adquirir sus servicios cuatro años después, Dani Gómez marca los tiempos para ganarse un puesto y aclimatarse al ecosistema de Primera. Su particular aniversario es un guiño al talento, pero también a la responsabilidad. El algodón de la élite no engaña y es tiempo de demostrar que los precedentes en Segunda y en las categorías inferiores de la factoría blanca no fueron fruto de la casualidad. Que el camino labrado hasta la actualidad, lleno de goles, ha sido recorrido con la firmeza suficiente de continuar avanzando. Por ello, tras haber sido detectado por el radar de la dirección deportiva.