¿Cuándo sale Zaragosí a hablar de Gil Manzano?

Como las numerosas carencias de la plantilla están analizadas sobradamente -llevamos casi dos meses dándole vueltas a lo del central y el pivote-, no estaría de más que alguien en Meriton se planteara realizar también alguna incorporación al margen de lo deportivo. La gran ventaja para Peter Lim, Anil Murthy, Joey Lim y compañía es que este tipo de fichajes puede producirse más allá del 5 de octubre y no hace falta invertir sueldos de varios millones de euros brutos. O no necesariamente, vaya. Toda la vida de Dios, la entidad ha contado con dirigentes sagaces, despiertos, vivos, conocedores del paño, capaces de desempeñar la portavocía. A veces, incluso gratis. Inmersos como estamos en la era de la comunicación global, de las redes sociales, de los pinchazos y los impactos audiovisuales, roza lo kafkiano que el Valencia no tenga un portavoz capaz de salir a la palestra minutos después de arbitrajes como el de Gil Manzano. El sábado nos fuimos a la cama con cara de circunstancias. Por decirlo con suavidad. Y no solo por los 21 tiros que el equipo que dirige Javi Gracia concedió al Celta. Faltan renglones y espacio en esta columna para enumerar todas las acciones polémicas -siendo eufemísticos- que presenciamos en Balaídos. La realización televisiva no nos mostró las famosas líneas en colores azul y rojo en la jugada del 1-0.

Es evidente que Esquerdo toca balón ante Nolito en la falta que precede al majestuoso 2-1 de Aspas. Tapia, con amarilla, utiliza la mano en una pelota dividida en el segundo tiempo. Y en los últimos minutos hay tres posibles penaltis a Vallejo, Gabriel y Gayà que el colegiado no acudió a ver a la pequeña pantalla. En situaciones así, uno echa en falta una figura con cierta ascendencia a nivel federativo que, además de moverse entre bambalinas donde toca, ponga el grito en el cielo como se ha hecho durante décadas. El nudo gordiano aquí es el siguiente: si ni el propio máximo accionista respeta a la institución, teniéndola como la tiene a dos semanas escasas del cierre del libro de pases, ¿cómo va a hacerlo el colectivo arbitral?

Hasta que Lim se decida a invertir parte de su fortuna multimillonaria en un cargo que ya tienen otros clubes como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, cabe deducir que debemos aferrarnos a Zaragosí. Uno de los dos firmantes de la venta del club en 2014, que la pasada semana compareció en publirreportaje de laboratorio para asegurar al personal -y, sobre todo, a Gracia- que habrá fichajes. Eso, y que Lim ha venido para quedarse. Que quiere acabar el estadio y todo eso que ya saben ustedes de memoria. Todo, hay que decirlo, con buena prosa y cierta firmeza. El prestigioso doctor no pasaría la prueba del algodón en una entrevista al uso. Pero en formatos así da el pego. Así las cosas, ya tardan en montarle otro vídeo enumerando los horrores de Gil Manzano la otra noche. Cuesta elegir qué es peor. Si el arbitraje de Vigo o la errática hoja de ruta de Meriton en este mercado de fichajes. Decidan ustedes.