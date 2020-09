El Valencia apuesta por Esquerdo hasta el año 2024

El mediocentro del Valencia CF Vicente Esquerdo ha llegado a un acuerdo con el club para renovar su contrato por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2024. La renovación reafirma la apuesta del club por el joven centrocampista y reconoce su proyección desde la Academia hasta su salto al primer equipo de la temporada pasada, primero a las órdenes de Albert Celades y ahora con Javi Gracia. El premio de la renovación llega en el mejor momento para el jugador porque lo refuerza después de dos actuaciones discretas contra Levante y Celta en las que asumió la responsabilidad de hacer de ´8´ ante la falta de efectivos de la plantilla y la difícil misión de hacer de Dani Parejo como mediocentro organizador del equipo. Internacional en las categorías inferiores de la selección, Rufete le hizo su primer contrato profesional y tenía firmado hasta 2022. El club ha blindado a Esquerdo con una cantidad económica prohibitiva para el resto de equipos.

El joven centrocampista tiene desde este lunes una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El club tiene mucha confianza depositada en la proyección de futuro de Esquerdo y el objetivo es asegurarse su continuidad durante los próximos años. La apuesta por el calpino es fuerte y se encuadra dentro de la política de jóvenes del club. El centrocampista de 21 años ingresa en el club de los cien millones en el que también están otros futbolistas de la actual plantilla como José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, Thierry Correia, Uros Racic, Álex Centelles y en su día Ferran Torres. Kang In Lee, Toni Lato, Hugo Guillamón, Jordi Escobar y Javi Jiménez, también jugadores de la casa como Esquerdo, tienen una cláusula de 80, mientras que el canterano de Paterna que marca el ´top´ en el vestuario tras su última renovación en diciembre de 2019 es Carlos Soler con 150 ´kilos´, por encima de los 140 millones de Maxi Gómez y solo por detrás de los 300 que tiene Gonçalo Guedes. La cláusula de Jaume Domènech es de 50.

El calpino no podía ocultar ayer su satisfacción en declaraciones al club. «Estoy muy contento y muy feliz de poder seguir vinculado con el Valencia hasta el 2024. Llegué en Cadete B y, como todo niño, soñaba con poder llegar al primer equipo. Que el Valencia pueda ayudarme a hacer ese sueño realidad es una ilusión muy grande, además de poder hacerlo aquí en el Valencia», aseguraba emocionado. Esquerdo se ha hecho un hueco en el primer equipo. Algo que veía muy lejos cuando era un niño y que le ha costado mucho trabajo y sacrificio. «Cuando eres niño lo ves muy lejos, como algo que puede llegar, pero que parece muy difícil.

Y de hecho lo es. Hay que trabajar mucho para poder llegar al primer equipo. El Valencia me ha ayudado mucho, me ha enseñado todo lo que tenía que hacer y estoy muy contento de poder estar aquí con ellos. Ahora Lo más importante es trabajar igual o más de lo que lo he estado haciendo para que esas oportunidades que me puedan dar, aprovecharlas más aún», decía el canterano.