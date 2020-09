Campaña, en los planes del Leeds

Esta es la situación: el Levante sigue firme en su postura de no malvenderlo, pero Campaña ha vuelto a expresar a nivel interno su voluntad de cambiar de aires si se concreta una oferta de traspaso de aquí al cierre del mercado. El futbolista ha llegado a hablar al respecto estos últimos días con Paco López además de con sus allegados en el vestuario. Sin embargo, la realidad es que al club no le ha llegado ninguna propuesta oficial en lo que va de verano. Ni siquiera por debajo de los 30 kilos a partir de los que Quico Catalán se comprometió verbalmente a facilitar su salida. Después de que se le cerrasen las puertas del Sevilla y el Villarreal, la bala en la recámara es ahora la Premier League. Según el entorno del futbolista, en Inglaterra hay al menos dos clubes dispuestos a pujar por su fichaje. Tal y como ha confirmado SUPER, está en la lista del Leeds United, aunque se trata de una operación complicada a nivel económico para los ingleses después de inversiones fuertes como la de Rodrigo y tampoco es su único candidato. Todo apunta a que no llegaría al precio mínimo por el que Quico se siente a negociar. Campaña se quedó la temporada pasada con la miel en los labios después de que el Levante no diese pábulo a un sondeo que el Sevilla hizo para presentar una oferta de 20 millones.

En una entrevista posterior, el propio jugador calificó ese interés como «real» y de hecho fue lo más cerca que estuvo su traspaso. Después de aquello, mentalmente le costó cambiar el chip, no empezó bien y le costó recuperar de nuevo el tono. Ahora la situación se repite. Como entonces, su idea es dar el salto, si no es posible ya a otro club de LaLiga, al extranjero. Haberse quedado a las puertas de la convocatoria de la selección ha sido otro revés de cara a su cotización de mercado. Quico y su representante, Enrique Rosado, están en contacto estos días por la rescisión de Antonio Luna y el nombre de Campaña esevidente que está en la mesa. Sin embargo, no hay novedades en forma de ofertas. Monchi no hizo ningún movimiento por él antes de firmar a Óscar Rodríguez y Rakitic. Tampoco los Roig, que declinaron el ofrecimiento y apostaron por Parejo. Todo han sido cantos de sirena. El Levante, más allá del deseo del futbolista, no se ha movido en ningún momento ni un solo centímetro de su posición original. No lo pone en el mercado y eso pese a las manifiestas estrecheces para cuadrar el fair-play. Campaña renovó a cambio de convertirse en el levantinista mejor pagado de la historia con una ficha de 3,2 millones anuales que tuvo efecto retroactivo a la temporada 18/19. Su antigua cláusula de 15 millones en Primera y 8 en Segunda se fijó en 60 cuando la duración del contrato pasó de 2020 a 2023. Uno de los tiras y afloja en la negociación estuvo en la no inclusión de una rebaja automática de la cláusula de rescisión a partir de alguna temporada en concreto. Ante la posibilidad de que el jugador franquicia del equipo esté en el alambre de aquí a que el mercado cierre el 5 de octubre, el área deportiva tiene trabajadas alternativas. Y es que su traspaso daría pie de un plumazo a la posibilidad de fichar. La prioridad en el capítulo de entradas es un delantero y en ese apartado el auténtico sueño es repescar una vez más al madridista Mayoral. Extremo, central e incluso guardameta son otras de las posiciones susceptibles de refuerzos, aunque ninguna se encuentra entre las prioridades. A la espera de lo que pueda pasar con Campaña, el club no puede fichar hasta que rebaje su masa salarial y tenga fichas disponibles. El Levante visitará este domingo en la tercera jornada de la Liga al Osasuna, en cuyo campo perdió en su última visita (2-0) y en el que ha ganado en dos ocasiones en sus ocho desplazamientos en Primera División, todas ellos por 0-1. En el partido de la jornada 20 de la pasada temporada, el marcador se movió a diez minutos del final tras un penalti por un codazo de Campaña a Darko que transformó el ex levantinista Rubén García.

Tres minutos después, el Osasuna logró el 2-0 definitivo en un centro de Cardona que remató Íñigo Pérez para sentenciar el encuentro. El Levante y Rochina quieren renovar pero de momento no llegan a un acuerdo en las cantidades ni la duración del contrato: el club ofrece tres temporadas y el jugador, de 29 años, aspira a cuatro. El centrocampista valenciano viene de hacer su mejor temporada como granota y el club le planteó hace meses la renovación teniendo en cuenta que a partir de enero será futbolista libre. La opción de un traspaso sobrevuela Orriols desde hace semanas, a pesar de que sobre el papel no es el objetivo de nadie. Sus representantes trasladaron una opción para traspasarlo a Qatar por algo más de dos millones, pero el club no quiso dar pie a que fuese a más. En mitad del tira y afloja se lesionó en el cuádriceps y en principio no estará listo hasta que haya acabado el plazo de fichajes el próximo 5 de octubre. A nivel económico, en el caso de que se concretase alguna oferta, su traspaso sería una opción para cuadrar el fair-play, aunque el deseo del club es no desprenderse de él.