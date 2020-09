Nueva guerra contra Rubiales

El presidente valencianista, Anil Murthy, señalaba ayer en un acto oficial, que espera «el buen funcionamiento del VAR» después de que el club haya pedido de manera oficial los audios de la sala de VOR y todas las imágenes relacionadas con el primer gol que Iago Aspas le marcó a Jaume Domènech en Balaídos el sábado pasado, ya que a pesar de que el VAR revisó la jugada porque el delantero gallego estaba en posición dudosa con Daniel Wass, durante el partido no se emitió en directo ninguna imagen que acreditase la decisión del VAR, que fue la de dar validez al tanto. Al día siguiente domingo, 19 horas después, la Federación dio explicaciones al respecto y dijo que todo se debió al error humano? Y del error humano de un técnico indeterminado, a la Supercopa de España con dos focos de polémica. La demanda que el Valencia CF ha interpuesto ante la justicia ordinaria contra la Federación, y los 1,7 millones de euros que la Federación no le ha pagado al Valencia CF por la disputa de la pasada edición de la Supercopa de España, que se jugó en el mes de enero en Arabia. El club de Mestalla no estaba de acuerdo con el reparto económico que hizo la Federación para los equipos participantes en esta competición, que fueron el Valencia CF como campeón de Copa, el FC Barcelona como campeón de Liga, y el Real y el Atlético de Madrid, ´invitados´ por la Federación, que hizo unas nuevas normas a propósito para que ambos participaran y con ello la Supercopa fuese atractiva con el objeto de venderla por más dinero, para la propia Federación. Fue el gobierno de Arabia Saudí quien más pagó al organismo que preside Rubiales, y allí se disputó. El Valencia CF fue a jugar la Supercopa a Arabia pero no la final contra el Barça, que se había ganado a pulso como campeón de Copa del Rey, jugó una semifinal ante el Real Madrid y fue eliminado.

El club de Mestalla ya había mostrado su disconformidad con la Federación por los criterios que utilizó para repartir el dinero entre los clubes participantes y anunció que presentaría una demanda. Pues bien, la demanda del Valencia CF contra la Federación está presentada en los juzgados desde el pasado mes de junio, desde el día 15. En la demanda el Valencia reclama un trato más justo respecto a los honorarios comerciales que la Federación dictaminó bajo su criterio subjetivo. Este era el reparto de los honorarios comerciales: Seis millones de euros para Real Madrid y Barcelona, tres el Atlético y 1,7 el Valencia CF. Y este el reparto de los honorarios por premios, que lógicamente, los mismos para los cuatro equipos: Dos millones de euros para el campeón, 1´4 para el subcampeón y 800.000 por participar. El Valencia CF fue eliminado en la semifinal y ya ha cobrado 800.000. Pero sucede que la Federación no le ha pagado 1,7 millones de euros en calidad de honorarios comerciales. Como el Valencia CF dijo no estar de acuerdo con esa cantidad, la Federación no le paga a pesar de que es un juez quien deberá decidir si tiene razón el Valencia o la Federación. En cambio, el fijo de 800.000 por participar el club de Mestalla sí lo ha cobrado, a pesar de que está en el mismo contrato, ya que según fuentes del club de Mestalla solo hay un contrato que el Valencia firmó al tiempo que señalaba no estar de acuerdo con los honorarios comerciales. La Federación argumenta en cambio que hay dos contratos, y que el Valencia CF no firmó el de los honorarios comerciales y que por lo tanto no tiene porqué pagarlos. Fuentes de este organismo aseguran a SUPER que el resto de equipos, Barça, Real Madrid y Atlético, firmaron dos contratos, y que el Valencia CF firmó el primero, el que tiene que ver con los premios, el segundo, el contrato de honorarios comerciales lo devolvió sin firmar y con cláusulas nuevas.

El Valencia CF argumenta que hay un solo contrato que en la misma página tiene los apartados de honorarios por premios y honorarios comerciales, y que se han pagado los 800.000 de los premios y no los otros.Desde el conjunto blanquinegro no se entiende que la propia Federación Española no le que la propia Federación Española no le pague una cantidad que está en el contrato, al margen de lo que posteriormente diga un juez, porque la decisión del juez puede tardar un tiempo. No se entiende que la Federación no le pague ahora esa cantidad de 1,7 millones, y si después si el juez dice que ha de ser más o menos la Federación tendrá que pagar la diferencia que o el Valencia devolverla. Y no se entiende porque el Valencia tenía que jugar la Supercopa de manera obligada porque se juega por méritos deportivos, no es un torneo de verano. El club de Mestalla afirma que solo hay un contrato pero la Federación ha pagado al Valencia CF una parte de él y la otra no a pesar de que el juez todavía no ha decidido nada porque el juicio no ha comenzado. Por su parte, la Federación argumenta que existen dos contratos y que el club de Mestalla no firmó el de los honorarios comerciales y que por lo tanto no tiene porqué pagarle nada.