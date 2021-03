Després de l’aturada de quasi tres mesos sense poder competir per les restriccions de les autoritats sanitàries per a frenar la ona de contagis de la Covid-19, s’espera que aquest cap de setmana Sanitat publique el decret que autorice a tornar a la competició. Els responsables de les diferents federacions porten esperant la confirmació de la volta a la competició, amb el que és previsible que el nostre esport autòcton tornaran a la competició a partir d’aquest dissabte. En total, seran prop de 300 equips representant a prop d’un centenar de clubs de les tres províncies. En el XXXVIII Campionat Autonòmic de Raspall Diputació de València jugaran 104 equips de 32 clubs, destacant la participació de Beniparrell, amb 11 equips, Alzira, amb 8 equips, Meliana i Polinyà del Xúquer, amb 7 equips. En el XXXIV Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Diputació jugaran 65 equips de 32 clubs, destacant El Puig i Castelló de la Plana, amb 7 equips. En la II Copa de Hivern de galotxa jugaran 26 equips de 13 clubs, destacant Massalfassar, amb 5 equips. En el XXIII Autonòmic d’escala i corda, Trofeu AON, jugaran 103 equips de 44 clubs, destacant Massamagrell i Torrent, amb 8 equips. Riba-roja, amb 7 equips. En aquestes últimes dos competicions s’ha hagut d’adaptar el sistema de competició després de la gran aturada esportiva, com ja va succeir l’any passat amb altres competicions federatives. Durant les primeres setmanes d’abril, començaran dues noves competicions; El Trofeu El Corte Inglés de galotxa, amb una participació de més de 170 equips i el Trofeu Diputació d’Alacant de llargues i palma, amb una participació de 65 equips. Segurament caldrà continuar jugant a porta tancada i amb els estrictes protocols per a previndre el contagi d’aquest virus que ha canviat les nostres vides en l’últim any.