La XXX Lliga Bankia d’escala i corda arriba al final de la fase regular amb tot en joc. Queden tres places de semifinals que encara no tenen propietari, tot i que hui es decidirà a Pelayo. Els quatre equips aspirants s’enfronten a la catedral en dues partides corresponents a la sèptima jornada.

A les 17.00 hores, Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo) es juguen la classificació contra Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos). Ambdues formacions necessiten guanyar, encara que els de la Ribera Baixa podrien accedir a les ‘semis’ si sumen una unitat. Tot dependria del resultat en la següent partida. La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) i Dénia (Jose Salvador, Félix i Bueno) estaran pendents del que passe abans, ja que una victòria benidormera i que almussafencs arribaren als 50 jocs, obligaria a jugar amb la diferència en el coeficient de tantejos. Les dues partides es podran viure a través de Proximia.

Pel que respecta a la resta de la jornada es va jugar ahir al trinquet El Nel de Murla. Montserrat (Marc, Santi i Kruithof) va guanyar a Vila-real (Soro III, Jesús i Salva) per 60-50, mentre que Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) va mantenir-se com l’únic trio invicte en véncer al conjunt local (Genovés II, Tomàs II i Conillet) per 60-55. No hi havia res en joc a ambdues partides, ja que a excepció dels pedreguers, les altres formacions van quedar fora de les eliminatòries a la jornada anterior.

El final de la jornada

A banda dels duels per dalt de la corda, el trinquet d’Ontinyent acollirà hui el duel que conclourà amb la novena jornada de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. L’equip líder i invicte, El Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose), mesurarà les seues forces davant Xàbia (Ian, Seve i Néstor). A les 11.00 hores i en directe per LaLigaSports TV, els alacantins buscaran sumar per obtenir un millor encreuament i els genovesins continuar com a invictes de la competició.