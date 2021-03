La Lliga Bankia d’escala i corda va tancar ahir la fase regular al trinquet Pelayo amb la disputa de dues partides que van enfrontar als quatre equips que tenien opcions d’acompanyar en les semifinals a Giner, Pere i Álvaro, que van certificar la passada fa algunes jornades, a més com a campions de la ronda.

Una plaça serà per a Puchol II, Héctor i Hilari que han acabat segons en la taula per la victòria per 60-25 davant José Salvador, Félix i Bueno, que s’han classificat en la quarta posició.

L’altre equip que continua endavant és el de De la Vega, Javi i Carlos gràcies a l’ajustat triomf davant Pere Roc II, Nacho i Guillermo, que han quedat descartats per solament un punt.

Una eliminatòria enfrontarà als trios liderats per Giner i José Salvador mentre que l’altra la jugaran els encapçalats per Puchol II i De la Vega.

Ara falta ubicar els enfrontaments en les seus de les semifinals, que es disputaran entre el pròxim cap de setmana i el següent a Vila-real, Dénia, Xàbia i Sueca. Hui es realitzarà el sorteig dels trinquets.

La competició de raspall també va tancar ahir jornada, però la penúltima. Va ser a Ontinyent on Vicent, Tonet IV i José van superar amb facilitat a Ian, Seve i Néstor per 30-5.

Amb este desenllaç, els vencedors s’asseguren acabar primers mentre que Vercher, Canari i Ricardet seran segons.

Per tant, estos dos equips no s’enfrontaran en les semifinals. La tercera posició és per a Marrahí, Lorja i Murcianet i la quarta per al trio que encapçala Ian. Estes dues formacions podrien intercanviar les seues posicions amb la disputa de la jornada definitiva, que es completarà entre demà i el divendres als trinquets de Castelló i El Genovés.