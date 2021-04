Arnaud Demare se adjudicó la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2021. El sprinter del Groupama FDJ hacía valer su condición de favorito en una llegada al sprint y, en el Paseo de los Mártires por la Libertad de Alicante, se imponía al belga Timothy Dupont (BINGOAL) y al otro favorito a la victoria en el día, el australiano Caleb Ewan (LOTTO SOUDAL). Segundo triunfo en dos días para el Groupama FDF en esta VCV 2021, tras la victoria de Miles Scotson en la etapa inaugural con final en Ondara.

La carrera arrancó desde el Ayuntamiento de Alicante bajo una ligera lluvia. Pese a las condiciones climatológicas, los ataques para intentar consolidar una fuga fueron constantes desde el inicio de la etapa, hasta que cinco corredores consiguieron abrir hueco: Ibon Ruiz (Kern Pharma), maillot de la montaña; Xabier Mikel Azparren (Euskaltel), Brent Van de Verkhove (Tarteletto), Robin Carpenter (Rally) y Ángel Madrazo (Burgos BH) en torno al kilómetro 35 ya gozaban de una ventaja de 3:30 con el pelotón. Al paso por el único puerto puntuable de esta segunda etapa, Ibon Ruiz se colocaba en cabeza para asegurarse otro buen puñado de puntos, lo que casi deja sentenciada la clasificación de la montaña.

Un segundo grupo de corredores conseguía poco después dejar atrás al pelotón en busca de los fugados en cabeza de carrera. Pero no duraría mucho su aventura, pues el pelotón volvía a cazarles en su persecución de la primera fuga. Tras la victoria en solitario de Scotson el primer día en Ondara, los equipos de los sprinters no iban a dejar escapar otra oportunidad de colocar a sus mejores corredores en disposición de pelear por la victoria. A 40 kilómetros de meta, tras el paso por la localidad de Novelda, la diferencia de los escapados con el pelotón giraba en torno a 1:30. Parecía que apretaban por detrás en busca de ese final al sprint, pero en medio de una lluvia incesante, los fugados mantenían un ritmo más que bueno y, a 20 kilómetros de meta, habían incluso aumentado su renta hasta 1:40. El grupo de cabeza era ahora de cuatro corredores, pues el belga Van de Verkhove no había aguantado el ritmo y se había descolgado. Pero a poco más de 3 kms para meta, el pelotón cazaba a los fugados.

El esperado final al sprint quedaba listo. El Groupama FDJ y el Lotto Soudal habían liderado los esfuerzos del pelotón para colocar a Arnaud Demare y a Caleb Ewan respectivamente para el sprint.El equipo francés hacía valer su mayor número de corredores (siete por apenas cuatro que le quedan al Lotto Soudal en carrera) y Demare se imponía con solvencia.

Dos de dos para el Groupama FDJ, tras el triunfo de Scotson en la primera etapa en Ondara. El australiano, además, mantiene el maillot de líder de cara a la etapa de este viernes.

Hoy, etapa reina de la ronda valenciana entre Torrent y Dos Aguas, con un recorrido más propio de una clásica holandesa o belga en la que se prevé lluvia, por lo que el espectáculo vuelve a estar garantizado.