La Lliga CaixaBank d’Elit de Raspall Femenina ens està deixant cada cap de setmana partides de molt alt nivell, en la qual després de cinc jornades disputades es pot observar que en les primeres posicions de la taula esta tot bastant igualat.

Aquest pròxim cap de setmana es disputarà la sisena jornada de la competició, en la qual es jugaran dues partides el dissabte 24 d’abril i altres dos el diumenge 25 d’abril. La primera partida del dissabte es disputarà en el trinquet de l’Alqueria d’Asnar a les 18 hores de la vesprada, entre les locals Erika i Myriam i l’equip de Bicorp Turisme Rural, format per Victoria i Mar. Aquesta partida enfronta a les quartes i primeres classificades, per la qual cosa s’espera que siga una partida bonica i igualada, ja que les locals en el seu trinquet són molt difícils de batre. L’altre enfrontament del dissabte es jugarà al carrer de Borbotó, entre les formacions de Estudi Martí Borbotó B amb Mireia i Adriana i Justo Ballester Meliana amb Aina, Eva i Carmen. Aquesta partida s’enfronten les sisenes i octaves classificades, per la qual cosa serà una partida equilibrada, en el qual l’equip de Meliana intentarà aconseguir la seua segona victòria consecutiva, mentre que les xiques de Borbotó voldran estrenar-se amb la primera victòria de la competició.

El diumenge al migdia es jugarà la tercera partida de la jornada en el trinquet de Bonrepòs i Mirambell, on a partir de les 13 hores, jugaran l’equip local de Tavernes Blanques Carraixet amb Paula, Luisa i Joana i la formació de Estudi Martí Borbotó A amb Irene, Anabel i Amparo.