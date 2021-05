Dani Parejo, con la voz entrecortada, valoró emocionado la victoria épica del Villarreal en su primer título de la historia: «Ha sido un partido muy largo, muy dura, qué mejor manera después de once penaltis. Es un título de una de estas personas, fisios, utilleros y del presidente, que lo ha tenido que ver en casa, esto se lo merece porque ha peleado 23 años por este club», señaló el exjugador del Valencia CF.

Preguntado por la tanda de 22 disparos, el centrocampista de Coslada señaló que «nunca» había visto «una tanda así». «Ha sido un partido duro, con momentos suyos, momentos nuestros, y al final ha metido penalti hasta el portero. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, que me aguantan en casa. No habíamos ensayado los lanzamientos, pero cuando nos hemos juntado nos hemos conjurado».

El discurso de Parejo fue aumentando en emotividad: «Somos un grupo, somos una familia, somos un equipo de la hostia, nos merecíamos ser campeones y vamos a jugar la Liga de Campeones!!!».

Raúl Albiol tuvo que hacer un ejercicio de memoria para recordar cuándo fue la última vez que lanzó un penalti: «Hemos hecho una tanda perfecta. Si lo llegamos a saber lo ensayamos pero ni ayer ni el otro día lo entrenamos. Hemos estado perfectos. Increíble. y eso que yo no tiraba un penalti desde infantiles». «Es un premio muy grande que estamos muy contentos de ganar. Nos lo merecemos pero no solo los jugadores. También los fisios, todo el cuerpo técnico, nuestro presidente que no ha podido venir...», señaló Albiol.

Gerard Moreno fue el encargado de abrir el marcador y de abrir luego la tanda. El colofón a su gran año: «Nos acordamos de todo lo trabajado hasta llegar aquí. Ganar así es increíble, es la recompensa de todo un año de trabajo. Sabíamos que iba a ser un partido largo, nos apretaron porque son un equipo, supimos jugar la final bien en todos los momentos y ganamos en los penaltis. Ha sido un año difícil para mucha gente. También para muchos de nosotros, que hemos perdido familiares y amigos cercanos», indicó. «Sin duda ha sido el mejor año de mi carrera. Un sueño acabar con este colofón. Que lo disfrute todo el pueblo de Vila-real», añadió.

Roig se tuvo que volver

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, no asistió a la final y tuvo que regresar en avión a España. El máximo representante del club superó recientemente el Covid-19 y viajó el martes por la tarde a Gdansk en un vuelo privado cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Sin embargo, el comité médico de la UEFA considera que no había pasado el tiempo suficiente desde el contacto con el virus para poder formar parte de la burbuja del equipo según su estricto reglamento.

