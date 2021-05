Les partides que ens oferirà el pròxim cap de setmana tindran molt d’interès, ja que en totes hi haurà moltes coses en joc. Els quatre enfrontaments tindran lloc la vesprada del dissabte, i entre elles destaca la que es viurà en el trinquet d’Alzira, on jugaran el primer classificat, Bicoroliva Bicorp A, i el segon, Alzira A. Els de la Canal de Navarrés dominen amb claredat la classificació amb 24 punts, mentre que l’Alzira en suma 17. Altra disputada partida serà la que es jugué en el trinquet de Muro entre el primer equip del club local i el subcampió actual, Gavarda A. Els dos equips, només separats per un punt, estan lluitant per pujar en la taula, ja que figuren en tercer i cinquè lloc, respectivament. El defensor del títol guanyat en el 2020, El Genovés A, que va guanyar la setmana passada a domicili al líder Bicorp, ara marxa empatat al tercer lloc amb Muro i visitarà al cuer del grup, el Gavarda B. Per últim, l’Alzira B jugarà en casa davant el Xeraco, gran duel entre dos equips separats per només un punt.