Hacía tiempo que no es escuchaba en el Valencia de Meriton un discurso tan ambicioso como el de José Bordalás. El nuevo entrenador del Valencia CF no quiere saber nada de los problemas que existieron la temporada pasada entre la propiedad y Javi Gracia. Solo piensa en presente y en trabajo. Dos de sus palabras mas repetidas en su primer día como valencianista. El entrenador valenciano firmó en las oficinas su nuevo contrato por dos temporadas más una opcional y a continuación fue presentado en la sala de prensa de Mestalla. Había prisa por cerrar la contratación de una figura que está llamada a ser la piedra angular del proyecto. Es el hombre del cambio. Sus primeras palabras fueron una bocanada de optimismo y aire fresco para el valencianismo. Fue un volver a creer en algo. «No vengo a defraudar a nadie. Vengo a contagiar de esa ilusión a todos», dijo. Pepe tiene muy claro cómo hacerlo. No tiene ninguna duda. Tiene las ideas muy claras. El objetivo de Bordalás es recuperar el ADN y las señas de identidad perdidas, construir un equipo «competitivo» y un binomio con Mestalla.

Su proyecto

«Yo no vengo a instaurar nada que el club no haya tenido. Vengo a ayudar para recuperar ese ADN. El objetivo como entrenador es que el aficionado salga de Mestalla ilusionado y satisfecho con el trabajo del equipo. Queremos ver un equipo ofensivo que compita y que lo haga absolutamente todo. A partir de ahí todo requiere un periodo. Cuanto antes nos pongamos a trabajar y el equipo recupere sus señas de identidad tendremos posibilidades de ser competitivos y dar días de alegría a nuestra afición. Yo vengo aquí a trabajar, a intentar que el Valencia sea un equipo muy competitivo, que ocupe el lugar que se merece y que podamos pelear contra cualquier equipo. El Valencia será un equipo muy competitivo, no tengáis ninguna duda», dijo.

«Todos sabéis que soy de Alicante y que he seguido desde niño al Valencia como aficionado y como profesional. Yo he identificado al Valencia con un ADN muy definido y recuperarlo es mi objetivo. Quiero que el Valencia recupere el estatus que debe tener en LaLiga, es mi objetivo. Partimos de cero, vengo para intentar ayudar y pondré todos mis conocimientos al servicio del Valencia».

Otro de los grandes reto que se ha marcado es recuperar la conexión con la grada. «Debemos crear un binomio afición-equipo. Queremos crear de Mestalla un campo inexpugnable como lo ha sido durante tantos años. Siempre que he venido a Mestalla este campo ruge, para bien o para mal. Debemos remar todos en la misma dirección. La ilusión de Mestalla es lo más bonito que tuvo Mestalla en toda su historia y quiero recuperarla. No puedo pedirles nada, pero quiero que salgan de Mestalla felices y contentos porque el equipo lo ha dado todo. Ese es mi objetivo y creo que lo podremos conseguir», aseguraba.

José es optimista en formar una plantilla desde el consenso. «El presidente me ha dicho que vamos a consensuar las necesidades de la plantilla y ver lo que necesita dicha plantilla para que sea lo más competitiva posible. Nos tenemos que sentar, trabajar de manera consensuada; analizar las necesidades del equipo con respecto a la temporada anterior y a partir de ahí intentar confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar a la afición y para conseguir resultar resultados. Conozco la plantilla, el proyecto, las posibilidades que hay... Todo se irá consensuando para confeccionar el equipo más competitivo».