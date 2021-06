Cuando se trata de luchar contra la contaminación plástica en los océanos no hay rivalidades ni bandos que valgan. Así lo demuestran Marcelo y Messi, astros del balón que se han unido a la causa de RUN FOR THE OCEANS. Ahora tú también puedes sumarte al desafío inscribiéndote y adquiriendo tu dorsal para la RUN FOR THE OCEANS VALENCIA 5K en la web adidas-runfortheoceans.es.

Este movimiento global ideado por adidas y Parley for the Oceans, regresa por cuarto año y con los objetivos más ambiciosos hasta la fecha. Por cada kilómetro registrado en la aplicación adidas Running del 28 de mayo al 8 de junio, adidas & Parley limpiarán el peso equivalente a 10 botellas de plástico en playas y zonas costeras, con el objetivo de llegar a recoger 500.000 libras de residuos (cerca de 227.000 Kg.)

Valencia se vuelca con Run for the Oceans

Valencia, como futura Capital Mundial del Diseño en 2022, quiere ser un impulso hacia esta meta y por ello ha convocado a 2.000 corredores el próximo 5 de junio para que sumen kilómetros solidarios en un recorrido específico de 5 kilómetros por la Marina. El coste del dorsal será de 5 euros. La recaudación íntegra se donará a Xaloc, ONG dedicada a la conservación marina con más de 10 años de experiencia en la Comunidad Valenciana, y se destinará a labores de limpieza de residuos plásticos de las playas de Valencia.

Además, todos aquellos valencianos que se quieran preparar la RUN FOR THE OCEANS VALENCIA 5K, podrán hacerlo con la ayuda de adidas Runners Valencia. La comunidad de running más numerosa del mundo acaba de desembarcar en la capital valenciana, ofreciendo entrenamientos gratuitos adaptados a tu nivel dos veces por semana, y que se irán anunciando en el grupo de Facebook de la comunidad.

Por otra parte, la capital valenciana está organizando los llamados SCHOOL PROGRAM, varias sesiones de concienciación y recogida de plásticos en las que participan alumnos de Bachillerato del colegio Maristas, organizados y liderados por voluntarios de la ONG Xaloc, en las playas de la ciudad. Estos plásticos se alojarán del 28 de mayo al 8 de junio en unas estructuras con forma de olas que se expondrán en el centro de la ciudad a modo de concienciación, para posteriormente trasladarlos a una planta de reciclaje.

Con motivo del reto, en Valencia se ha presentado ZERO, el proyecto de sostenibilidad de València Capital Mundial del Diseño 2022. Un proyecto dirigido desde Los Ángeles por la diseñadora Ana Criado, que pretende generar un espacio donde fomentar, estudiar y propulsar iniciativas relacionadas con la Economía y el Diseño Circular, con el objetivo de alcanzar el objetivo “zero waste” utilizando un sistema de colaboración interdisciplinar

3 millones de corredores y 25,5 millones de kilómetros

Hasta la fecha, adidas y RUN FOR THE OCEANS han unido a más de 3 millones de corredores en todo el mundo, registrando colectivamente 25,5 millones de kilómetros y recaudando 2,5 millones de dólares para ayudar a Parley a desarrollar sus iniciativas y programas educativos en la lucha contra la contaminación plástica marina. En 2019, 92 escuelas se inscribieron en el programa y ahora son centros de educación, así como puntos de interceptación de plástico para la comunidad local. Como resultado, 70.000 niños y sus familias participaron en el programa.

La lucha no acaba ahí. adidas ha fabricado ya más de 30 millones de pares de zapatillas con Parley Ocean Plastic, hilo creado a partir de esos residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras, evitando que contaminen los océanos.

Esto es solo el comienzo de la iniciativa global. Como se anunció como parte de la estrategia de adidas ‘Own the Game’ en marzo de 2021, RUN FOR THE OCEANS se ampliará aún más para crear un espacio comunitario digital y físico más inclusivo. Para 2025, adidas tiene como objetivo lograr una participación acumulada de 40 millones de personas.

Para obtener más información y registrarte, visita adidas-runfortheoceans.es