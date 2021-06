La categoria absoluta viurà dues apassionants eliminatòries una vegada s’ha acabat ja la lliga regular. En la primera d’elles s’enfrontaran el Kiwa Quart A i l’Ajuntament de Beniparrell A, jugant-se la partida d’anada el pròxim dissabte a les 18 hores en el carrer València de la localitat del Camp de Morvedre. Habitualment esta semifinal s’ha resolt de manera favorable als de Quart de les Valls, però enguany els de l’Horta Sud, que compten amb Hilari, Herrera, Ponce, Odin i Toni, estan molt forts i han completat la primera fase del campionat al capdavant del seu grup.

L’altra semifinal tindrà com a protagonistes al Mobles Guillén Faura A i el Lanzadera Montserrat A, actuals campions i subcampions del torneig. El primer acte d’aquesta eliminatòria tindrà lloc dissabte a les 18 hores en el carrer de pilota de Faura, on Julian, Pepet, Llopis i Miguel Angel sempre rendeixen a molt bon nivell. Respecte a la competició juvenil l’Ovocitry Marquesat i Bvalve El Puig es jugaran la primera semifinal. Enfrontant-se en la segona l’Ajuntament de Beniparrell i el Lanzadera Montserrat. Pel que fa a la divisió de plata l’Ovocity Marquesat B i l’Autos Meliana B seran els protagonistes de la primera eliminatòria, jugant-se la segona el Xiringuito Xato Quart C i el Profisco 2000 Borbotó A. Les semifinals de tercera tenen com a rivals al Borbotó C i al Falles Sergio Lis Xirivella A per un costat del quadre, mentre que en l’altre figuren el Tavernes Blanques B i l’Elèctrica Vinalesa A. El Profisco 2000 Borbotó D i l’Elèctrica Vinalesa B s’enfrontaran en la primera semifinal de quarta, sent el Caixa Popular Foios i el Lanzadera Montserrat B els rivals de la segona.

Ja en la categoria que es juga amb badana Vinalesa està esperant a conèixer al seu rival en la final, que eixirà de la semifinal entre l’Autoescola San Juan Faura F i el Petrés A. Idèntica situació ocorre en curtes B, on el Gestoria Polo Nàquera A espera al guanyador entre l’Ajuntament de Massalfassar G i el Caixa Popular Meliana E. Per últim, en la competició Femenina A seran el Massalfassar H i l’Estudi Martí Borbotó B els que s’enfronten per guanyar-se la plaça en la final, on els espera l’Estudi Martí Borbotó.