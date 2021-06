José Luis Gayà confía en ser protagonista en la Eurocopa. El capitán del Valencia CF espera su partido. Sus esperanzas permanecen intactas. Luis Enrique no se atrevió en el primer partido, pero el valencianista está convencido de que va a llegar su oportunidad. La sensación en la expedición de la selección española es que Jordi Alba no va a disputar los tres partidos de la fase de grupos y que el ‘14’ del Valencia va a tener su momento en el campeonato. O bien en la segunda jornada ante Polonia (sábado 19) o en el último partido de la fase de grupos frente a Eslovaquia (miércoles 23). Gayà asumió con respeto y profesionalidad la decisión del seleccionador de apostar por el lateral izquierdo del Barcelona, pero sabe que las puertas del once titular están abiertas y ya ha comenzado a trabajar todavía más fuerte para hacerse un equipo en el equipo inicial que está más cerca de lo que parece.

La idea inicial de Luis Enrique pasaban por apostar de inicio por Gayà y repartir partidos entre el de Pedreguer y Jordi Alba. El asturiano llegó a la EURO sin un lateral izquierdo titular (o mejor dicho con dos laterales zurdos titulares) y con la tranquilidad de tener la demarcación mejor cubierta y con las mejores garantías. El capitán del Valencia es uno de los ojitos derechos del seleccionador. Le convence en ataque y en defensa. El seleccionador tiene plena confianza en el valencianista. Lo demostró en la fase de clasificación y en la UEFA Nations League con un rol protagonista. También lo demostró en el amistoso más exigente contra Portugal de preparación para la Eurocopa que se disputó el pasado 4 de julio en el Wanda Metropolitano. Aquel día en el ensayo general para el debut en la EURO (el segundo amistoso fue contra la débil Lituania que acabaron jugando los sub-21) Luis Enrique apostó por Unai Simón en la portería, Marcos Llorente en el lateral derecho, la nueva pareja Aymeric Laporte -Pau Torres en el centro de la zaga y Gayà en el carril izquierdo. Es decir, el mismo bloque defensivo con el que debutó el lunes contra Suecia en La Cartuja a excepción de Gayà. Luis Enrique cambió a última hora.

Pesó la capitanía

¿Y por qué no se atrevió Luis Enrique con Gayà? La respuesta, más allá de la experiencia y la calidad indudable de Jordi Alba, hay que buscarla en el positivo de Sergio Busquets. La ausencia del mediocentro del Barcelona (se espera que se incorpore al trabajo este miércoles) convirtió a Jordi Alba en capitán de la Roja y le convirtió en protagonista junto a Luis Enrique de la rueda de prensa previa al partido. Esos galones se trasladaron también al campo. El seleccionador nacional (sin Busquets ni Sergio Ramos en su once titular) intentó inyectar jerarquía al equipo plagado de jóvenes con la presencia de otro ‘capo’ curtido en mil batallas como Jordi Alba con 72 internacionalidades a sus espaldas. Unai Simón (24 años), Marcos Llorente (26), Laporte (27), Pau Torres (24), Rodri (24), Koke (29), Pedri (18), Dani Olmo (23), Ferran Torres (21) y Morata (28). Sin Busquets y sin contar a Jordi Alba (32), la Roja se estrenó en la EURO con una media de 24,4 años. Luis Enrique optó por el azulgrana y el catalán completó un partido más que correcto. Vivió permanentemente en campo sueco y de sus botas salió un centro peligroso que pudo acabar en gol de Pablo Sarabia. Jordi Alba y Gayà llegaron juntos a La Cartuja el lunes para debutar ante Suecia. El capitán del Valencia admira al lateral del Barcelona desde su etapa en la Academia. Hay conexión entre ellos a pesar de la diferencia de edad. Luis Enrique los separó tras el positivo de Busquets para asegurarse la presencia de uno.