Uno de los fichajes que están llamados a mejorar el equipo la próxima temporada es Jasiel Rivero. El ala-pívot cubano, que llega para sustituir en el ‘roster’ a un irregular Derrick Williams, sabe que se encuentra ante una de las grandes oportunidades de su carrera y está dispuesto a aprovecharla. «No esperaba que el Valencia Basket apostara por mí», señaló al periódico cubano ‘Trabajadores’ en su primera entrevista tras anunciarse su contratación con el equipo ‘taronja’. «Sin embargo, se dio y voy a defender la camiseta como siempre hago», matizó en su alocución.

Rivero insistió en que su fichaje por los de La Fonteta «fue algo inesperado, había muchos rumores de varios equipos que me querían. Hasta que llegó el momento en el que mi agente me llamó y me presentó la oferta del Valencia Basket. Entonces decidí firmar». Una decisión en la que tuvo mucho que ver el hecho de que Joan Peñarroya, pieza clave en la decisión de incorporar al cubano, vaya a continuar siendo su entrenador tras dos campañas creciendo a su lado en el Hereda San Pablo Burgos. «El hecho de que el entrenador de un equipo te quiera tiene muchas ventajas, porque significa que confía en tu juego», explicó Rivero.

En cuanto sus objetivos con la elástica ‘taronja, el ala-pívot asegura que «el cielo es el límite». «No me cansaré de intentar evolucionar y darlo todo. Quiero elevar el nivel y aprender más de la nueva competición europea en la que participaré. No voy a aflojar y trabajaré duro para ser cada día mejor», concluyó.