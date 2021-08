El balón empieza a rodar mañana, pero hoy ya hay partido. Lo juegan los 42 clubes de Primera y Segunda que tienen que votar en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga la decisión más importante que se recuerda en el fútbol español. Pese a la oposición de Real Madrid y Barcelona, será suficiente con dos tercios de los votos a favor para precipitar una lluvia de millones por la venta del 11 por ciento de los derechos de TV de los próximos 50 años. Aunque el dinero no empezaría a llegar hasta octubre, fecha del primero de los cuatro plazos de ingreso, esta inyección permitirá automáticamente la inscripción de un sinfín de jugadores nuevos y renovados que aún no están inscritos. No ha podido hacerlo el Valencia con Alderete, por ahora su único fichaje. Tampoco el Levante con Soldado o Morales. Nunca pudo hacerlo el Barcelona con Messi, flamante refuerzo del PSG.

Para enredarlo todo aún más, solo faltaba que Rubiales se descolgase desde la Federación con un comunicado en el que calificaba LaLiga Impulso como “totalmente ilegal”. Una andanada a la que Tebas replicó con un tuit irónico e insinuando instrucciones de Florentino Pérez: «Por fin la RFEF saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español ni se pronuncian. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos!».

Con este contexto, la Asamblea de LaLiga decidirá si valida o no el acuerdo por el que fondo de inversión CVC compraría el 11% del negocio a cambio de 2.700 millones de euros. En la votación sobra con una mayoría simple, aunque Tebas aspira a tener más de una treintena de apoyos y así darle mayor legitimidad. La reactivación del mercado de fichajes, lastrado por las fugas este verano de Sergio Ramos o el mencionado Messi, depende de este acuerdo similar al de la Superliga con la diferencia de que el balón de oxígeno es para todos. La mayoría de clubes respaldan la tesis de Tebas. Lo hizo el Levante en la Comisión Delegada, igual que el Villarreal. Y, por encima de las presiones, lo hará el Valencia. Entre los que dudan, que también los hay, está el Elche. Tras haber sufrido en sus carnes un descenso administrativo, los franjiverdes consideran que el acuerdo beneficia a los clubes más adeudados. Por su histórico en Primera, son de los que menos cobrarían.

Comunicado oficial de CVC

La gravedad de la crisis, con los estadios cerrados un año y los ingresos por ticketing en el aire, empujaron a LaLiga a buscar un socio industrial con el que Tebas había mantenido contactos en los tiempos en los que estuvo a punto de coger el timón del fútbol italiano. El fondo de riesgo Capital Partners SICAV-FIS, con el objetivo de que no cunda el pánico y dejar claro que no piensa renunciar, emitió también un comunicado en el que tachaba de «desproporcionado y carente de base» el anuncio de acciones legales por parte del Real Madrid , al tiempo que defendía una operación que pretende «crear valor para el fútbol español en su conjunto» y en la que se comparten «riesgos y beneficios». Si el proyecto sale adelante se creará una sociedad en la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y 'joint ventures' y en la que CVC tendrá una participación del 10%. «La Asamblea es soberana y decidirá democráticamente en función a lo que mejor convenga a sus intereses», dice el escrito, en el que se añade que ojalá «el fútbol español encuentre el consenso necesario para llevar a cabo una operación que beneficiará a todos».

El Madrid entiende que el beneficio es menos que el dinero que cada club podría meter en la caja sin la entrada del fondo. Por su parte CVC, que no descarta emprender acciones legales, asegura que «pretende aportar la experiencia de éxito acumulada en otros países y deportes como MotoGP y Fórmula 1; y actualmente en Rugby y Voleibol».