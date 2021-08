Rubiales entró de lleno en la batalla con un comunicado, 24 horas antes de la Asamblea de LaLiga, en el que tachó el pacto de «ilegal» además de «pésimo y lamentable de cara al futuro del fútbol español y, en cambio, fantástico para un fondo y otros posibles beneficiarios». La RFEF discute que Tebas tenga capacidad legal para llegar al acuerdo que ha cerrado con CVC: «Si hay clubes que, con sus derechos inalienables e indisponibles por terceros, quieren endeudarse de manera voluntaria, no hay problema en que lo hagan, tanto si las condiciones se consideran de mercado como si son usurarias, pero no mediante un acuerdo ilegal que obliga a todos, mediante la falsa atribución a favor de la LNFP de derechos que no posee».

Rubiales cree que los pactos con CVC «indudablemente generarán numerosos litigios derivados del acuerdo y pueden poner en duda su propia viabilidad, toda vez que se pretende forzar hasta el extremo algunas instituciones jurídicas».