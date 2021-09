«Es una lástima, porque hoy era el momento para recortar puntos. Ha sido una carrera luchada y rápida. La caída ha sido porque tenía que ser, he frenado un poco más tarde pero no iba pasado. Nos levantaremos fuertes y con más ganas para Misano. Sabía que se había caído Pedro Acosta, lo había visto en las pantallas del circuito, pero quería ir a por la victoria, como siempre. Mi forma de ser no es de conformarse con un tercero. He luchado como siempre, y seguiré haciéndolo». Con estas palabras explicaba Sergio García Dols lo ocurrido en la carrera de Moto3 de ayer en Motorland, en la que dejó escapar una oportunidad de oro para recortarle puntos al líder al caerse en la última vuelta al no conformarse con la tercera plaza.

El de Burriana, por tanto, sigue a 46 puntos de la primera posición a falta de cinco carreras y ve cómo se le complica su segunda posición tras la victoria de Dennis Foggia, ya que el italiano suma ya 143 puntos y a está a solo 12 del piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team.

Acosta cometió un error a falta de cuatro vueltas para el final, pero cuando parecía servir en bandeja una jornada de oro para el valenciano, el de Burriana arriesgó demasiado cuando rodaba tercero y perdió su oportunidad, aunque pudo terminar decimoctavo, ya fuera de los puntos.

«Me han dicho hoy que compre lotería», señaló Acosta a DAZN tras la carrera. «Ha sido una sensación agridulce, he tenido que pedir perdón a todo el equipo porque el error ha sido completamente mío», continuó.

En cuanto al resto de españoles, Izan Guevara (Gas Gas) volvió a quedarse a las puertas del podio, molesto con su propio compañero de equipo (Sergio García Dols) por la lucha que tuvieron en las últimas vueltas, con varios toques entre ambos. En declaraciones a DAZN, Guevara señaló que «en la última vuelta, la verdad es que Sergio se ha pasado un poco conmigo, pero bueno, da igual. Seguiremos insistiendo y dentro de poco llegará el podio. A seguir insistiendo». Además, dejó claro que no tenían órdenes de equipo a pesar de que Sergio García Dols tenía una oportunidad única de acercarse a la lucha por el Mundial. «No había ninguna estrategia ni nada. Que cada uno hiciera su carrera y ya está. En la curva 2 tenía yo el sitio cogido y ha llegado, me ha tocado y me he ido para fuera. No he podido hacer otra cosa. Después en la 5, le he pasado limpio por fuera y he ganado el interior para la siguiente curva. Después, en la 8, en la primera del tirabuzón, me he tirado yo porque me veía bien para luego ganar el sitio en el interior, pero nada, otra vez me ha tocado y me ha dejado sin hueco. Así que nada, seguiremos insistiendo y pronto llegará el podio».

Por otra parte, el también valenciano Jaume Masià fue décimo mientras que Carlos Tatay no pudo terminar la carrera.