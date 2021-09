La catástrofe natural que está suponiendo la erupción del volcán de la Isla de la Palma viene días sobrecogiendo a todo el mundo. Historias de vida que se ven engullidas por el inexorable paso de la lava, que deja todo arrasado a su paso ante la impotencia de unos vecinos que están perdiendo sus casas y en algunos casos también su medio de vida. Superdeporte quiso hablar con José Luis Ángel Hernández, presidente de la Peña Valencianista de La Palma, para que contase desde el terreno cómo están siendo estos días allí. El Valencia CF ha tenido su pequeño espacio estos días en su agenda, pero tal y como cuenta este aficionado: «El fútbol pasa a un segundo plano».

José Luis ha vivido en primera persona todo el proceso destructivo que está generando la erupción del volcán. La lava cubrió la casa en la que creció la familia de su mujer y afortunadamente él vive en la parte de la isla hacia el que no corre la lengua de fuego, pero sí tiene amigos -algunos miembros de la Peña- que lo están sufriendo muy de cerca y que viven en pueblos muy afectados como El Paso y Los Llanos.

El pasado domingo parecía un día más para los habitantes de esta isla canaria, pero pasadas las tres del mediodía una estruendosa explosión cambió el futuro inmediato de todos los convecinos. El testimonio de José Luis es sobrecogedor porque pudo ver ante sus ojos el inicio de la catástrofe: «Me estalló en frente. Pasaba por una carretera muy cercana y al principio lo que notamos fue un gran olor a azufre. Lo peor vino cuando nos metimos en un túnel y fruto de los movimientos sísmicos el techo empezó a soltar polvo. El túnel se estaba moviendo y tuvimos miedo de que se cayese encima», explica.

No es la primera vez que este volcán entra en actividad. José Luis razona que la isla de La Palma es joven, todavía está en formación y por ello, esto es algo que va a seguir pasando. A su vez, también explica que podría ser mucho peor: «Hay que dar gracias a dios por donde están saliendo, que es en la cumbre. Imagínate que brota una falla de estas por medio de una ciudad, ahí veríamos miles de muertos. Hay que agradecer que en vidas humanas no haya habido desgracia». Eso sí, también explica que siguen con una sensación de incertidumbre constante: «¿Quién te dice que no puede salir otro lado?».

La Peña Valencianista de La Palma todavía no tiene sede, pero sus integrantes se reúnen para ver los partidos siempre en el mismo bar. La orografía complica mucho que haya pleno en las reuniones, pero tratan de juntarse cada choque los máximos posibles. «Ahora reunirse es muy complicado. La gente no está pensando en fútbol. Normalmente comentamos los partidos por WhatsApp y el grupo supera los 200 mensajes, ayer eran 20», explica.

A nivel burocrático también ha afectado a la Peña este fenómeno, pues la idea era darse de alta de forma oficial este año, pero ha quedado todo aplazado por este suceso. A día de hoy cuentan con 16 integrantes y la idea es poder oficializar su creación el año que viene después de un proceso que arrancó en 2019 cuando José Luis visitó Mestalla con sus hijos para ver un Valencia-Barça invitado por la Agrupació de Penyes y Fede Sagreras lo retó a montar una en su tierra.

Ilusión con Bordalás

El presidente de la Peña ha seguido viendo los últimos dos partidos con sus hijos a pesar del duro contexto esta semana y aunque está decepcionado con los últimos dos resultados, confiesa que con José Bordalás los peñistas y él ven que han cambiado cosas: «Este entrenador, al menos, hará un equipo competitivo. La verdad es que transmite mucho, corre la banda y tiene sangre, a diferencia de los últimos técnicos».

La pasión por el club de Mestalla le mueve hasta el punto de tratar de juntar a todos los que comparten su pasión en La Palma, pero este vínculo no le llega desde la cuna ni por parte de ningún familiar con raíces valencianas. Fue una cuestión más vinculada al destino. Cuando era pequeño, su hermano y él le pidieron a su padre -al que no le gustaba el fútbol- que trajera unas camisetas del Real Madrid en un viaje a Chamartín, pero su padre les llevó la del Valencia CF sin reparar en la diferencia entre ambas equipaciones. Cuando las vieron pillaron «un berrinche», pero era el año 1977 y la gente del barrio, al verles con la equipación, les habló de Mario Alberto Kempes que iba a jugar el Mundial con la Selección Argentina y meses más tarde el conjunto blanquinegro se llevó la Recopa de Europa venciendo al Arsenal en la tanda de penaltis. «Desde entonces mi padre siempre nos dice lo mismo: ¿No os dais cuenta de qué vosotros no elegisteis al Valencia, sino que el Valencia os eligió a vosotros?», explica con orgullo. Ahora sus hijos, «más valencianistas» que él, continúan ese legado.