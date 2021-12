Dos en són els títols que es decidiran en les pròximes dates, a més corresponents a trofeus de Nadal. El del trinquet Pelayo serà el que decidirà als darrers campions de l’any i el de Benidorm als primers vencedors del 2022.

El Trofeu Nadalenc de Pelayo conclourà el dijous amb la final que enfrontarà a Soro III i Javi contra José Salvador i Nacho. La partida pot ser una magnífica manera d’acomiadar l’any perquè els quatre pilotaris han arribat al tram final de la temporada en un moment de forma superlatiu. Per als seguidors del raspall, el dijous també hi haurà partida a Bellreguard encara que la darrera de l’any es jugarà al trinquet del Genovés on Moltó i Néstor s’enfrontaran a Ian i Lorja.

La final del Trofeu Nadal de Benidorm no solament serà el primer trofeu del 2022 sinó també la primera partida professional del nou any: Pere Roc II i Héctor jugaran contra Francés i Pere.