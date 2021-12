Desde que en 2007 dio el salto al ciclismo profesional, el alicantino de Cocentaina Rafa Valls, ha pasado por los grandes equipos del pelotón internacional: Lampre, Lotto, Movistar, Barhain... Ha participado en 4 Giros de Italia, 5 Tours y 2 Vueltas a España. Ganó una etapa en el Tour de San Luis en 2010, otra en el Tour de Omán (2015) y la Clásica Ordizia (2019).

Hace unos días, a través de su cuenta de instagram, y con una extensa carta, anunciaba su decisión de dejar el ciclismo profesional dejando atrás 14 temporadas al máximo nivel y renunciando a un año más de contrato con el Barhain, uno de los equipos más potentes del UCI World Tour . Pasados unos días ¿se reafirma en su decisión?

Sí, no ha sido una decisión tomada de hoy para mañana, sino que es algo que llevaba meditando muchos meses. Lo había hablado ya con mi familia, mis amigos.

¿Cómo se lo tomaron en su equipo, el Barhain? Porque ya contaban con usted para 2022...

La verdad es que muy bien. Era algo que me quitaba el sueño, estuve varios días sin dormir porque no sabía cómo decírselo al equipo. Soy consciente de que lo he dicho tarde, en un momento complicado de la temporada. Lo comuniqué en noviembre cuando ya estaban hechos los planes de 2022. Pero entendieron mis motivos y me sentí arropado por ellos, fue un gran alivio.

¿No se veía con fuerzas para seguir una temporada más?

Físicamente sí, pero psicológicamente, no. No me sentía con la motivación suficiente para rendir al máximo nivel con el equipo en una categoría que te obliga a una exigencia diaria. Es algo normal, las etapas llegan a su final y era el momento de hacerlo.

¿Y ahora qué?

Voy a seguir en el ciclismo pero de otra forma. Estoy muy ilusionado con la Escuela que hemos fundado en Cocentaina, ya tenemos 29 niños y niñas. Además, he aprovechado para sacarme el título de Nivel 3 de Director Deportivo.