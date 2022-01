Dos oros, una plata y un bronce en Europeos, un oro y dos bronces en Mundiales y otro bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyio 2020 es la tarjeta de visita de Gedeón Guardiola, que una década más tarde y con más de 200 internacionalidades será el líder de los Hispanos en el Campeonato de Europa de balonmano de Eslovaquia y Hungría, que arranca este jueves en Bratislava.

Va a ser su primera gran competición como capitán...

Sí, Jordi me ha asignado ese rol esta vez, e intentaré hacerlo lo mejor posible. Es nuevo para mí, pero me he fijado mucho y hablado con los capitanes que he tenido, sobre todo con Raúl (Entrerríos), e intentaré hacerlo lo mejor posible. Seguramente haré unas cosas bien y otras mal.

Un año más, han estado concentrados desde el 2 de enero y sin Reyes...¿Se hace duro estar lejos de la familia en estas fechas?

Sí, muy duro, porque cuando tienes nenes pequeños son conscientes y te preguntan por qué viajas tanto, y ahora con el Covid es más complicado porque no pueden venir a verte y es más difícil tener contacto. Por fortuna tenemos las telecomunicaciones que han evolucionado mucho y nos vemos así.

¿Cómo capean esta sexta ola de Ómicron que dejó fuera del torneo de Cuenca a Japón y que ha disparado los positivos en otras selecciones?

Intentamos mantener distancias con mascarilla y no tener mucho contacto fuera del hotel, y se hace mucho más larga la concentración. Es lo que toca. Sabemos que si queremos llegar al Europeo lo mejor posible sin ningún infectado, hay que seguir el protocolo.

Cuatro ediciones sin bajar del podio, y en las dos últimas el oro. ¿La exigencia es volver con otra medalla...?.

Es muy complicado, el Europeo es un torneo muy duro. Es cierto que tenemos un palmarés, que ha sido brutal, porque hemos llegado a semifinales en cuatro seguidos, y es un logro que pocas selecciones pueden tener. La perspectiva no es la medalla, sino partido a partido llegar lo más alto posible.

Y además, tras un 2021 inolvidable con dos bronces, en el Mundial y en los Juegos Olímpicos...

Sí, la trayectoria de los Hispanos ha sido muy buena, y estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho. En la selección tenemos muchísimas ganas de seguir adelante y demostrar ese nivel de España en lo más alto.

Se ha quedado como uno de los más veteranos, toda una vaca sagrada. ¿Le piden consejo los jóvenes?

Cañellas y yo estamos con más de 200 internacionalidades. Nos toca el rol ese de veteranos ahora. Nosotros intentamos dar consejos o algunas pautas, y ellos están predispuestos a todo.

Para el Europeo, ¿ve a las favoritas de siempre?

Dinamarca, Francia, Hungría que juega en casa y es muy potente. Y hay que tener en cuenta a Eslovenia, Portugal...

Acaba de renovar en la Bundesliga con el Lemgo. ¿Se ve en los Juegos de París 2024 con 40 años...?

Hemos renovado uno más hasta el 23. Es más corto este ciclo olímpico, pero voy a verme poco a poco, objetivos a corto plazo. Mientras pueda verme con capacidad para jugar en la Bundesliga, muy competitiva, eso me ayuda a tener un nivel de balonmano alto para la selección. Y si el Lemgo me renueva hasta 2024 será un buen motivo y un escaparate para que mis condiciones se mantengan a un gran nivel, y la selección son decisiones distintas y ya veré. Voy a corto plazo y a intentar acabar la temporada lo mejor posible.

¿Le gustaría retirarse en España, o en Alemania?

En Alemania las condiciones son muy buenas. No voy a mentir, no voy a retirarme en España para no jugar o estar lesionado. Si mis condiciones físicas me lo permiten cuando acabe mi ciclo en Alemania, jugaré, pero tampoco quiero jugar con mala imagen o mal rendimiento.