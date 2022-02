Espectacular etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell la disputada ayer entre Alicante y las Antenas del Maigmó, con cambio de líder en el tramo de ‘sterrato’, casi dos kilómetros de tierra al 11 por ciento de desnivel, a tan solo un km de meta, y en una ascensión sostenida de unos 11 km desde Tibi. El ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) protagonizó una espectacular exhibición en la subida y no solo ganó la etapa reina sino que además arrebató el liderato en la general individual al gran favorito, el belga del Quick Step, Remco Evenepoel, que se vistió de amarillo en la primera etapa. El joven español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) terminó segundo y confirmó su sensacional papel en esta VCV 2022, mientras que Enric Mas fue tercero. Evenepoel, totalmente fundido, llegó a meta octavo, a 41 segundos del ganador, quien sumó otros diez segundos de bonificación.

La Plaza del Ayuntamiento de Alicante acogió la salida de la tercera etapa, que hasta Benidorm transcurrió en paralelo a la costa y sin apenas desniveles. Desde el primer momento se sucedieron ataques de grupos de ciclistas que querían escaparse, todos ellos neutralizados por un pelotón que no estaba todavía dispuesto a dejar consolidarse una fuga. No fue hasta pasados los primeros 50 km de carrera cuando se escaparon once corredores.

La victoria se iba a decidir en los últimos 10 kilómetros. Jan Tratnik (Bahrein Victorious) se escapó de la fuga y probó en solitario, llegando incluso en cabeza al tramo de ‘sterrato’, a poco del final. Parecía que podía incluso llegar a meta, pero la pelea por detrás hizo que el ya mermado pelotón aumentara el ritmo y terminara por pillar al esloveno. A 4 kilómetros de meta, comenzó la pelea de ‘gallos’. Evenepoel, Vlasov, Rodríguez, Mas, Valverde, Ayuso y alguno más, formaban el grupo del que iba a salir el ganador de etapa. Todas las miradas apuntaban a Evenepoel, líder y gran favorito, pero fue Vlasov el que se llevó el gato al agua. El ruso atacó en mitad del espectacular tramo de tierra, y con bastante piedra suelta, y dejó clavado al belga. Solo Carlos Rodríguez y Enric Mas trataron de cazar a Vlasov, sin éxito. El del Bora se impuso con autoridad y Evenepoel pudo mantenerse segundo.

Al terminar la etapa reina, Aleksandr Vlasov reconocía estar «muy feliz por la victoria». «Es mi primera carrera con mi nuevo equipo y creo que hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas. Espero que el resto de la temporada continúe de esta manera», admitió el ruso.

Y Remco Evenepoel asumió la derrota: «El mejor ganó. Si eres capaz de escaparte del resto de corredores, es que eres el más fuerte, y Vlasov lo fue, es más que merecida esta victoria y queda claro que está en plena forma». «La etapa se me ha hecho un kilómetro larga. Siempre es especial un tramo de ‘sterrato’, era duro, rozando el límite. Estar segundo en una carrera tan dura como esta, está muy bien», añadió el belga.

Hoy etapa 4, penúltima, entre Orihuela y Torrevieja, diseñada para una llegada al sprint, aunque con la general tan apretada nunca se sabe. Desde las 16:00 horas se puede seguir en directo por Eurosport 2.