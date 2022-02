Aida, Amparo i Fanni alcen la I Copa President de la Diputació de València

La I Copa President de la Diputació de València de Raspall d’Elit Femenina inscriurà al seu palmarès a Aida de Moixent, Amparo de Moncada i Fanni de Beniarbeig com a primeres guanyadores de la competició. Quasi tant de mèrit té el trio campió com l’equip finalista, ja que Victoria, Myriam i Marina van ser unes digníssimes subcampiones i estigueren a l’altura de l’ocasió.

El trio blau s’adjudicà el torneig després de ser el millor tant a la fase regular com a la final, celebrada este dissabte al Trinquet El Zurdo de Bellreguard, davant la presència del mateix Toni Gaspar, president de la corporació provincial, per 20-25.

El trio d’Aida, Amparo i Fanni confirmà els pronòstics que el donaven com a favorit de la competició. Des del primer moment, la solidesa d’Aida al rest, la qualitat de l’esquerrana Amparo al mig i la seguretat de Fanni a la punta ha sigut un bloc consistent que només va cedir una partida quan ja estava classificat per a la final.

Però a la final hagueren de suar tinta per a superar Victoria, Myriam i Fanni. De fet, el trio roig s’adjudicà els dos primers jocs, el primer des del dau i el segon des del rest, i es ficà amb un 10-0 al marcador que semblava capgirar totes les previsions. Amb Victoria fent de Victoria i Myriam i Marina tancant els quinzes amb eficiència, les coses no pintaven bé per a l’equip d’Aida. De nou al rest, havia de trencar la treta de Victoria per a continuar amb vida, i la maquinaria blava començà a funcionar per a restablir l’equilibri a l’electrònic.

Amb 10-10, començà una nova partida per a deliri dels nombrós públic present a l’escala, que aplaudia amb ganes cada quinze d’un i d’altre equip. Les roges s’asseguraren el seu traure i el mateix feren les blaves, amb la qual cosa la partida entrà en una fase ‘dauera’, però que costava un món arrapar cada quinze, ja que cap jugadora donava treva.

Així les coses, arribà el moment decisiu de la partida, superada ja l’hora de joc, amb l’equip de Victoria novament al dau. Però en eixe moment emergí la figura d’Amparo, l’única esquerrana, que donà un pas endavant i s’encarregà d’establir un Val-Net a favor del seu equip que deixava el títol a colp de quinze. A la primera no pogueren, però a la segona l’equip blau s’assegurà la primera Copa President de la Diputació de València que ha deixat una perfecta mostra d’allò que les dones poden aportar a la pilota valenciana. I és només el començament.