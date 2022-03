El Valencia Basket cayó en semifinales de la Copa de la Reina frente al Spar Girona, quedándose a las puertas de la sexta final en apenas dos temporadas. Por segundo año consecutivo, las gerundenses borran a las valencianas del torneo del KO en La Fonteta. Y ya son cuatro las veces, todas en las que han participado, que las ‘taronja’ sucumben en la Copa a manos del Girona. Esta tarde, el ‘verdugo’ del Valencia BC tratará de revalidar su título de campeón frente al Perfumerías Avenida de Salamanca, que a primera hora de la tarde se deshizo en la otra semifinal del Lointek Gernika (62-56). La final, televisada por Teledeporte, empezará a las 16: 30 horas.

El conjunto dirigido por Rubén Burgos no perdió nunca la cara a un partido en el que influyó el mayor arsenal de jugadoras que pudo manejar Alfred Julbe. Las importantes bajas de jugadoras como Laura Gil, Raquel Carrera y Ángela Salvadores pesaron como una losa en un día en el que varias de las piezas disponibles no se encontraron con su mejor versión en ataque. La aportación de Cristina Ouviña, autora de 20 puntos, Leticia Romero o Marie Gülich no bastó. Ni tampoco el excelente ambiente de una Fuente de San Luis que reunió a cerca de 4500 espectadores.

La semifinal comenzó con un ritmo de alto voltaje que solo las mejores pueden imponer sobre la pista. Los ánimos desde la grada ofrecieron al equipo local la agresividad que necesitaba para albergar opciones. Queralt Casas se encargó de ser la sombra de Rebeka Gardner, a la que anuló durante el primer tiempo, mientras tomó las riendas en la anotación. Ella convirtió 13 de los 15 primeros puntos del equipo hasta que Burgos tuvo que darle un respiro. Eldebrink y Mendy neutralizaron los esfuerzos de la base aragonesa (15-15, min. 8).

El momento de la primera rotación evidenció cómo se acabarían notando las ausencias sensibles del Valencia BC en la pintura. Justo cuando una defensa intensa y solidaria y la inspiración de Ouviña habían puesto el partido de cara para abrir brecha, la variedad de recursos más abundante en el rival no lo hizo posible.

En el inicio del segundo cuarto, las valencianas acusaron los minutos sin Cris Ouviña, mientras Oyenwere seguía haciendo daño gracias a un elevado porcentaje de acierto (19-26, min. 13). El Girona dominaba. También defendía con fuerza y tenía mejor puntería, hasta un triple sobre la bocina de Itziar Germán y otra canasta al instante de la ‘4’ valenciana, que revivieron a las ‘taronja’ (26-28, min. 16). Pero, otra vez, el Girona dio el estirón de la mano de Mendy y Burke para irse con +7 al descanso (27-34, min. 20).

A la vuelta de los vestuarios, el Valencia demostró que no había dejado de creer. Los nervios aumentaban y los aros se hicieron pequeños. Leti Romero, siempre valiente, alimentó las esperanzas con nueve puntos seguidos (46-44, min. 28). Sin embargo, Laia Flores respondió en duelo directo con siete puntos en su haber de una tirada (48-51, min. 30).

Gülich, que tuvo que pelearse prácticamente sola contra todas las interiores del Girona, pondría las tablas (53-53, min. 34). Pero, a la hora de marcar la diferencia final, el Girona no se dejó intimidar. Mendy, Gardner o Labuckiene aniquilaron la ilusión entre la afición taronja (55-62, min. 37).