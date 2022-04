El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), líder del mundial y que no pudo pasar a la segunda clasificación y saldrá decimotercero, se mostró crítico con los pilotos que "buscan rueda" al reconocer que la caída fue por su culpa.

"Tengo que estar más tranquilo, sabemos que puede pasar -que le cojan rueda-, así que es mi error, porque he perdido la concentración y eso no me puede pasar", señaló.

"Es una locura. Álex Márquez tiene cero respeto, se ha parado en el cuarto libre para esperarme, lo mismo que con el primer y segundo neumático, y resulta increíble que esto pase, pero al final es mi error, necesito estar más concentrado y hacer mi trabajo", continuó Espargaró.

"Es vergonzoso, pero al final lo que Dirección de Carrera nos dijo en la última Comisión de Seguridad, y para mí es ridículo, es que si el piloto que está detrás de ti no viene en una vuelta rápida y no está en la trayectoria, puede esperar, pero obviamente no es bonito ver eso por televisión", explicó Aleix Espargaró.

Al mismo tiempo recalcó que "en los 'rookies' puedo entender que lo hagan, pero otros pilotos que tienen motos de fábrica y más experiencia deberían ser un ejemplo".

"La verdad es que hay algunos que no sé cómo pueden tener tan poca vergüenza y tan poco amor propio. Yo entiendo que Remy Gardner, Darryn Binder busquen rueda; no me jodas, lo hemos hecho todos, son debutantes, es su primer año y lo tienen que intentar, pero hay pilotos que llevan tres años o cuatro, con motos oficiales, que están todo el rato parados y yo he cometido un error, he perdido los nervios y no debería haberlo hecho, pero deberían tener un poco más de amor propio", se lamentó Espargaró.

El líder del mundial cree que ha hecho un gran trabajo este fin de semana "para tratar de ser competitivo".

"Creo que soy un candidato al podio, porque el ritmo es muy fuerte y estoy bastante contento con eso, pero durante el fin de semana no he sido capaz de cuadrar una buena vuelta con neumático nuevo y cuando venía muy rápido en el primer sector me he caído", subrayó.

"La carrera va a ser muy exigente físicamente y el neumático para mí está funcionando increíblemente. En el cuarto libre con neumático muy usado he conseguido hacer el mismo tiempo que en la clasificación, así que creo que puedo ser muy fuerte en la segunda parte de carrera ya que físicamente creo que puedo tener alguna ventaja al final, porque me encuentro muy, muy bien y si bien empezando decimotercero va a ser muy difícil, lo intentaré", dijo convencido Aleix Espargaró.