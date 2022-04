Joan Laporta, el presidente del Barça, ha explicado que "los mecanismos de control de la venta de entradas fueron desbordados" para justificar la invasión alemana en el duelo europeo contra el Eintracht. “Entonces, intervinieron agentes no oficiales y agentes externos al club, con grupos organizados especializados en la reventa de entradas". En ese aspecto, Laporta ha reiterado que "el club no fue culpable, pero sí responsable. No vendimos entradas a los alemanes".

El dirigente indicó que “abonados del Barça dejaron sus entradas a seguidores alemanes”. No pudo, sin embargo, precisar cuantas localidades acabaron en manos de los aficionados del Eintracht. “Es triste, es triste que vaya a parar al equipo rival. Será objeto de análisis”, indicó Laporta, recordando que “este sistema que hemos usado es heredado de la época anterior”, por lo que venía funcionado desde hace años. "Entradas nominales" A partir de ahora, las localidades para partidos europeos "serán nominales", según avanzó Laporta. "Es un cambio de cultura porque queremos saber quien es la persona que entra en el estadio para tener una trazabilidad", ha indicado Lluís Venteo, jefe de seguridad del club. "El Seient Lliure solo será para los socios". No estaba en la comparecencia de prensa el responsable de ticketing sino que Laporta estaba acompañado por Juli Gui, vicepresidente de márketing, y Lluís Vento, jefe de seguridad del club. “Hubo un touroperador que hizo una mala praxis por lo que rescindiremos el contrato con ellos”, ha dicho Guiu sin dar el nombre de esa empresas. Así invadieron el Camp Nou los hinchas del Eintracht: "Compré más de 15 entradas en la web del Barcelona" “La seguridad privada del club estaba funcionado, pero al desbordarse también quedó desbordado todo”, ha argumentado Laporta. “Era un partido declarado de alto riesgo, teníamos el mismo dispositivo que partidos de este estilo”, ha indicado Venteo, temiendo la llegada de “grupos radicales o ultras del Eintrach”, abriendo 45 minutos antes de lo previsto las puertas del Camp Nou. “La situación no era la esperada, los indicadores con los que trabajamos no eran los idóneos”, ha explicado Venteo. “Tienen una cultura distinta al aficionado del Barça. Ellos están de pie, vienen dos horas antes al partido, estaban repartidos por todo el estadio y con los que menos problemas tuvimos fueron con los 5.000 que estaban en su sitio”, ha asegurado el responsable de seguridad, admitiendo, eso sí, que se “encendieron dos bengalas”. El problema estaba en el resto del estadio no en la zona acotada por el club siguiendo la norma fijada por la UEFA. “El partido no nos ayudó, doblamos los grupos de intervención, pero todo se desbordó”.