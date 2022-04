Tal y como estaba previsto tras su caída del domingo en Portimao, Arón Canet fue intervenido ayer por el doctor Xavier Mir ( jefe de la unidad de Mano, Codo y Microcirugía ICATME) de la fractura de radio en Barcelona. El de Corbera fue operado con éxito de la fractura intraarticular de la epífisis distal del radio izquierdo y se le intervino de su lesión procediéndose a una reducción percutánea y fijación interna con tornillos de compresión.

El piloto del FlexBox HP 40 permanecerá ingresado 24 horas en el Hospital Universitario Dexeus e iniciará fisioterapia en 48 horas.

Serán los plazos de recuperación quienes marcarán la participación de Arón Canet en el Gran Premio de Jerez, aunque todo dependerá de que le den el ‘feed’ de apto para Jerez. Antes de pasar por el quirófano, de hecho, el valenciano se mostró dispuesto a forzar para estar en el trazado andaluz y no perder opciones de cara al título, tal y como explicó en declaraciones a DAZN. «Tengo la punta del radio bastante fracturada pero lo positivo es que tenía una operación de 2016, de la cual el tornillo ha aguantado la fractura, así que no está desplazada ni nada, y el quinto meñique roto. Para Jerez depende, por mí voy a intentarlo al máximo, morderé fuerte y me aguantaré, pero no depende tampoco de mí, sino de que me den el feed de apto para poder volver a correr».