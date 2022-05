Sin palabras. Arón Canet asombró a todos con un segundo puesto en el Gran Premio de Jerez cuando ni siquiera había pasado una semana de la operación de la fractura de radio y su lesión en el meñique de su caída en Portimao. El de Corbera salió como un tiro desde la cuarta posición de parrilla y supo defender el segundo lugar siempre con Ai Ogura a la vista y manteniendo a raya a Tony Arbolino, quienes le acompañaron en el podio. Tras cruzar la meta y llegar al parque cerrado, Canet se derrumbó entre lágrimas de emoción y de dolor, y subió a un podio en el que el presidente de la FIM, el portugués Jorge Viegas, le entregó un trofeo que nunca olvidará. Tercer podio del valenciano esta temporada, que sigue apostando por el Mundial, y recupera la cuarta posición a 31 puntos de Celestino Vietti, ayer sexto, tras la octava vez que sube al cajón en Moto2, una categoría en la que se le resiste la victoria, aunque ayer estaba claro que no era el día.

Ni en sus mejores previsiones estaba acabar segundo. «Ni yo mismo sé cómo lo he hecho. Cuando ha terminado la carrera me he desplomado a llorar porque no podía aguantar más», afirmó ante las cámaras de DAZN. «El inicio de carrera ha ido relativamente bien porque me habían infiltrado, pero de repente he empezado a sufrir mucho en el brazo izquierdo de una vuelta a otra, el síndrome compartimental del brazo derecho, porque al final cuando vas conduciendo con una mano es a lo que te expones y sobre todo en este circuito con tanta frenada», explicó.

«Y ahí ha sido donde he empezado a sufrir más, sobre todo al final cuando he pensado en que no sabía cómo iba a seguir conduciendo, si con el casco o con el hombro... Porque no notaba la mano derecha y con la izquierda tampoco podía apretar. Ha sido increíble.

Y si lo de Canet fue heroico, en Moto3 el podio fue casi cien por cien valenciano. Porque el balear Izan Guevara, al fin y al cabo, corre para el equipo alcireño del GasGas Aspar Team, que protagonizó su primer doblete de la temporada, con victoria para este con un por fuera en la última curva en la que adelantó a Sergio García Dols y a Jaume Masià, dos valencianos que repiten en el podio, el de Algemesí por tercera vez consecutiva, y el de Burriana por cuarta vez esta temporada, en la que además este se catapultó en el liderato, pues pasa de estar a un solo punto de Dennis Foggia, a alejar a su principal rival a 21.