El 15 de mayo de 1495 se publicaba el Llibre dels jochs partits dels scachs en nombre de 100, obra escrita por Francesch Vicent (Segorbe) que revolucionó el ajedrez introduciendo la figura de la ‘dama’ y consagrando a València como la ‘Cuna del Ajedrez Moderno’. Con motivo del aniversario de aquella decisiva publicación, València ha disfrutado de la presencia durante dos intensas jornadas de la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, la húngara Judit Polgár .

¿Cómo ha sido su primera visita a València? ¿Visitar la Cuna del Ajedrez Moderno era una ‘asignatura pendiente para usted?

Sí, la verdad es que llevo viniendo frecuentemente a España desde que tenía 15 años pero la verdad es que no había estado en València. Se puede decir que tenía una ‘deuda moral’ con esta ciudad. Ha sido una gran experiencia . He podido comprobar que en València y en toda la Comunitat Valenciana el ajedrez está muy valorado y muy bien organizado. He tenido la oportunidad de ser recibida por el alcalde de la ciudad y el presidente de la Comunitat.

¿Qué impresión se lleva del nivel actual del ajedrez valenciano?

He podido comprobar que aparte del peso de la tradición y del decisivo papel de València en el desarrollo del ajedrez, ahora en la actualidad se está trabajando mucho por este deporte y hacieno muy bien las cosas.

Usted lleva toda su vida en el mundo del ajedrez. ¿Se conoce y se reconoce a nivel mundial que efectivamente València es la Cuna del Ajedrez Moderno o es un aspecto que debería promocionarse más?

Hay un poco de las dos cosas. Creo que un momento decisivo ha sido la Exposición Universal celebrada hace unos meses en Dubai donde, en el pabellón de España se instaló un gran papel que explicaba la relación de València con el desarrollo del ajedrez, algo que sirvió para darlo a conocer al mundo. No sólo a la gente vinculada al ajedrez sino a todos en general.

En 1991 obtuvo el título de Gran Maestro Internacional con tan sólo 15 años y cuatro meses de edad convirtiéndose en su momento en la más joven en obtenerlo supeando el récord de precocidad del ex Campeón del Mundo Bobby Fischer. En la actualidad tiene 45 años y se retiró de la competición en 2014 a los 38. ¿Por qué decidió dejar de competir?

Empecé a competir a los 5 años, llevaba 30 compitiendo. Pero no fue porque estuviera cansada de jugar sino que tenía otros intereses en el mundo del ajedrez pero fuera de la competición y era difícil de compaginar. Creé mi Fundación y desde entonces me he dedicado a fomentar el ajedrez como herramienta educativa. Además, cada año organizo en Budapest el Global Chess Festival.

¿Qué cree que hay que hacer para que cada vez más niños y niñas practiquen ajedrez?

Es importante que lo entienda todo el mundo: autoridades, padres, educadores... tienen que comprender la importancia que tiene el ajedrez. En el mundo moderno cada vez queda más claro que los seres humanos deben desarrollar ciertas habilidades para salir adelante. Cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela me di cuenta de la importancia de que pudieran disfrutar de los beneficios del ajedrez más allá de su aspecto meramente deportivo.

¿Qué puede aportar el ajedrez al mundo de la educación?

Creo que es vital aprovechar las virtudes del ajedrez como herramienta educativa. En mi Fundación promovemos el ajedrez en las aulas desde los 4 hasta los 14 años. El ajedrez puede ser utilizado por los maestros de escuela para enseñar matemáticas, lengua... Muchos profesores creen que el ajedrez es muy complicado y se preguntan ‘¿cómo voy a poder enseñar a través del ajedrez?’. Pero no hace falta ser un experto en ajedrez para utilizarlo como herramienta en las aulas. El ajedrez es un elemento que permite implicar al alumnado en lo que está explicando. Jugar aprendiendo y aprender jugando.

¿Qué valores o habilidades fomenta el ajedrez?

Respeto al rival, resiliencia, concentración, responsabilidad, enseña a ganar y perder, a tener paciencia, saber esperar...

Usted fue la primera mujer que logró meterse en el top ten mundial del ajedrez. ¿Cómo está en la actualidad la mujer en el mundo del ajedrez? ¿Queda mucho para lograr la igualdad?

En las dos últimas décadas se ha incrementado el número de mujeres pero la proporción es aún de 1 mujer por cada 10 hombres. Entre los 100 mejores del mundo sólo hay una mujer. Cada vez hay más mujeres pero aún así están lejos de la cumbre mundial.

¿Es usted partidaria de que las competiciones sean mixtas o separar hombres y mujeres?

Por supuesto, estoy a favor de los torneos mixtos. En España hace años se eliminó hace años el Campeonato femenino y la mujer mejor clasificada en el Campeonato de España es nombrada campeona. Pero el cambio real debe llegar desde la educación.

Usted misma a lo largo de su carrera logró derrotar a once campeones del mundo, entre ellos los míticos Karpov y Kasparov...

Eso es gracias a que mis padres nunca me limitaron por el hecho de ser chica, me dieron todas las opciones para progresar.