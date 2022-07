Liquidades les fases regulars de la 30 Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant a Primera i Segona, aquest cap de setmana comencen les partides de semifinals amb els duels d’anada. A Tercera, s’han de tancar els quarts de final per a donar pas a les semifinals els dies 9-10 i 16-17. En l’horitzó, les finals a Agost del cap de setmana del 23-24 de juliol.

Primera

A Primera, el vigent campió, Relleu Telecom, acabà la fase regular al capdavant i s’enfrontarà als seus ‘veïns’ de Sella, que finalitzaren quarts. La partida d’anada es jugarà dissabte a partir de les 18:30 hores. L’altra eliminatòria amidarà al segon i el tercer, és a dir, Vall de Laguar i Benidorm. El primer assalt serà diumenge a les 12:00 hores al carrer de pilota benidormer.

Segona

El millor equip de Segona ha sigut Agost, que haurà de jugar contra Sella B, quart classificat. L’altre duel de semifinals tindrà com a protagonistes a GRE Pilota Relleu, segon, i Vall de Laguar, tercer.

Tercera

A Tercera es disputaren tres de les quatre partides d’anada de quarts de final. Cocentaina va obtindre la major renda de cara a la tornada, ja que es va imposar a Tibi per 10-2. Sella va aconseguir un valuós triomf a Polop (8-10), mentre que Xixona va caure a El Campello pel mateix marcador (10-8).

L’altra eliminatòria, Crevillent-Xàbia, disputarà aquest cap de setmana tant la partida d’anada (dissabte) com la de tornada (diumenge), ja que l’enfrontament previst per al passat dissabte va quedar ajornat. Per a la següent ronda, dels duels Cocentaina-Tibi i Crevillent A-Xàbia, d’una banda, i Polop-Sella i El Campello-Xixona, d’altra, eixiran les partides de semifinals.