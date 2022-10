Dos partidos decisivos y ni una sola victoria, con la puerta de salida abierta de la gran Europa y perdido cuatro días después el liderato. El Barça ha entrado en crisis. No solo de resultados (empató con el Inter, pero era una derrota trágica en la Champions y el Madrid, sin acelerar, le sometió con un cómodo 3-1) sino también de juego.

A Xavi se le amontonan los problemas porque el equipo se le ha desmoronado, tal si fuera una repetición de lo sucedido en el final de la pasada temporada. "No nos sale nada, no nos sale nada", ha reconocido el técnico hasta en un par de ocasiones. "Estamos en una dinámica negativa, muy negativa. El Madrid nos ganó en madurez, tenemos que madurar a base de castañazos", ha añadido Xavi.

"Cuando a veces no tiene la pelota y parece que está sufriendo, en dos ocasiones te mete dos goles" 🎙️



Jules Koundé responde a @squirante tras caer en #ElClasicoEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/beN7FVORUe — DAZN España (@DAZN_ES) 16 de octubre de 2022

No paraba de repetir, una y otra vez, ese argumento el técnico del Barça. "Debemos ser más maduros, más maduros y competitivos. Tenemos que aprovechar nuestros momentos. El Madrid es un equipo muy hecho", ha recalcado Xavi, asumiendo, de nuevo, que "el Barça no ha atacado bien".

Su Barça ha perdido fútbol, vigor, entusiasmo y, sobre todo, es tan invisible en su estructura defensiva (seis goles encajados en 180 minutos), donde poco importa que sea Piqué el central o Eric García. El problema es mucho más grave. Muy estructural porque, además, coloca a Xavi bajo sospecha. "Lo habíamos hablado, pero ha vuelto a pasar", ha dicho sobre los graves errores defensivos que volvió a cometer su equipo.

"Hay que hacer autocrítica, no estamos bien, lo sabemos. Hoy hemos hablado de parar contras y en la primera nos han pillado con el 1-0" Xavi - Técnico del Barça

"Tenemos fe, tenemos amor propio, pero no nos sale nada", ha recalcado el entrenador del Barça, asumiendo la frustración porque el Barça "se va de vacío". El problema es que el equipo está irreconocible. "El fútbol tiene estas cosas, el Madrid aprovechó sus momentos y defendió muy bien", ha argumentado Xavi.

Hizo el Madrid bien todo lo que hizo mal el Barça. "Hay que hacer autocrítica, no estamos bien, lo sabemos. Hoy hemos hablado de parar contras y en la primera nos han pillado con el 1-0", ha confesado Xavi recordando la jugada en la que Busquets no pudo ni supo hacer la falta que demandaba la acción para interrumpir el contragolpe blanco.

"El 1-0 no puede pasar, no puede pasar. No apunto a los jugadores, soy el máximo responsable. Estoy en el barco capitaneando esto, son errores puntuales, errores de concepto de juego, el fútbol es un juego de errores. El Madrid los minimiza y maximiza su potencial, por eso gana títulos. Nosotros estamos empezando, debemos madurar", ha subrayado Xavi.

"Somos un equipo en construcción, hay que ser mas competitivos, tuvimos nuestros momentos", ha admitido el entrenador del Barça sin encontrar explicaciones a la súbita caída de su equipo. "No nos ha dado, no nos ha dado y el Madrid se pone líder", ha dicho Xavi casi empleando las mismas palabras que usó hace casi un año Koeman ("esto es lo que hay") justo antes de ser despedido.

"Estoy muy triste, muy decepcionado, muy decepcionado. Hay que cambiar la mentalidad para ganar títulos. El Madrid nos ha ganado en madurez. Debemos ser mas maduros y competir mejor" Xavi - Técnico del Barça

"Hay que mejorar, estamos en construcción, hay que ser mas competitivos", ha indicado Xavi. Y su Barça no tuvo tampoco rebeldía ni alma cuando más lo necesitaba tirando a la basura la oportunidad de redimirse. Solo los jóvenes insolentes como Gavi o Ansu entendieron la trascendencia de la tarde. Poco, demasiado poco para un Barcelona que se derrumba de la forma más estrepitosa. No tiene red alguna. Ni excusa tampoco.

"El Madrid aprovecha los 3 contraataques", ha argumentado el técnico. "Me preocupa porque no atacamos bien, no aprovechamos nuestros momentos. Estoy muy triste, muy decepcionado, muy decepcionado. Hay que cambiar la mentalidad para ganar títulos. El Madrid nos ha ganado en madurez. Debemos ser mas maduros y competir mejor", ha recalcado Xavi.