La final de la VIII Copa Caixa Popular de raspall va ser un autèntic espectacle que es va decantar per l’equip de La Llosa de Ranes, és a dir, per a Ian i Brisca. Tal com va passar el 2020, esta parella va alçar el trofeu, encara que en esta ocasió podia haver caigut de qualsevol costat. I és que la formació de Xeraco, amb Marrahí i Canari, va completar una gran actuació i van tindre més oportunitats p’er a aconseguir ‘val’ definitiu. Això no obstant, la pilota és així. Fins a l’últim quinze no es pot donar per perdut i la brega de Ian i Brisca va obtenir la recompensa més gran (25-20).

Marrahí i Canari s’havien fet amb el domini de la partida davant un Brisca poderós que era un mur en defensa i un canó en atac. Eixos xicotets detalls en contra dels xeraquers són els que van canviar la partida. Amb 10 per 20, els blaus controlaven el marcador amb 30 per cap. L’aparició de Brisca, que per moments havia deixat d’empoderar-se, va resultar clau perquè els rojos voltejaren el lluminós. Les mínimes errades dels de la Safor eren una gran condemna a la llarga. Amb iguals a 20 i a dos, Marrahí va tindre una pilotada còmoda per a enviar-la a la galeria, però va decidir raspar-la per baix. Ian va adonar-se i va salvar-la en un joc que acabaria amb una parada que Brisca rematava per a ficar el ‘val’ roig.

Ja en l’últim tanteig, Marrahí i Canari van disposar d’oportunitat per a emportar-se el títol a casa, però, en este cas, l’aparició de Ian amb una potència que no havia mostrat al llarg del duel, va igualar les forces, i de nou, i Brisca va ser decisiu. Per a rematar, el quinze final va arribar quan Canari es va amorrar a per la vaqueta, tocant-la i creant un suspens per a determinar els guanyadors, que tot cal dir, dominaren els primers dos jocs a l’inici.

Escala i corda

La XV Copa Caixa Popular d’escala i corda va completar ahir el cartell dela final amb l’equip de Benidorm, amb Soro III i Nacho, que s’imposaren en Pelayo a Murla, amb Giner i Jesús, per 60-45.