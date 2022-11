Al cuadro zamorano le ha sobrado salero -y cachondeo- para dar un paso al frente y lanzar la invitación, en la que recogen "todo ventajas", desde "estar alejado de los focos mediáticos" hasta "que no entrenamos", sin olvidar que "tienes el puesto de central asegurado".

Aunque es obvio que la oferta forma parte del sentido del humor del equipo y que no esperan respuesta alguna del futbolista culé, aquí puedes leer el texto completo para, al menos, echarte unas risas:

Estimado #GerardPiqué,

Desde este humilde club de la #EspañaVaciada queremos hacerte una propuesta en firme para que sigas disfrutando de tu pasión: jugar al fútbol pero alejado de los focos mediáticos (primera ventaja). No entrenamos (segunda ventaja) por lo que podrás seguir con tus negocios a tiempo completo. No tenemos entrenador (tercera ventaja) y tienes el puesto de central asegurado ya que el anterior está buscando "las uñas" en los balones rivales desde el domingo (cuarta ventaja). Ah, y la vivienda no es problema, te hemos localizado unas tierras que podrás pagar con la calderilla del bolsillo.

¡Esperamos respuesta urgente! (por alguna extraña razón nos quitan las fichas de las manos)