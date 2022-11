El centrocampista Koke Resurrección atendió ayer a los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal y dejó claro que la selección española saldrá a ganar ante Japón en el último partido de la fase de grupos, pese a que si logra clasificarse para los octavos de final, Brasil será uno de los posibles rivales. “No pensamos en quién nos va a tocar en cuartos porque antes está Japón. Ya veremos si toca Brasil. No tememos a nadie y respetamos a todos”, aseguró Koke, que apuntó que “para mí, España es la mejor. Tengo unos compañeros espectaculares, una idea de juega con la que vamos a muerte con ella. Si no pensase que somos los mejores, no vengo a jugar un Mundial”.

Después del empate ante Alemania, Koke reconoció que los jugadores de la Roja salieron cabizbajos. “Queremos ganar todos los partidos, y más cuando lo tienes de cara. No pudo ser y sales cabizbajo, pero la sensación es que hicimos bien las cosas”. Frappart hace historia La francesa Stéphanie Frappart se convertirá en la primera mujer en dirigir como árbitro principal un partido de una fase final de un Mundial masculino mañana, cuando imparta justicia en el encuentro entre Costa Rica y Alemania.