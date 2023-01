Ja pot començar el debat, perquè la Fundació per la Pilota acaba d’anunciar els equips que participaran en la pròxima Lliga CaixaBank, que arrancarà el dia 13 a Piles i El Genovés en el cas del raspall, i el dissabte 14 a Pelayo i Pedreguer en la disciplina per dalt corda. Respecte a la passada edició, Puchol II, Pere Roc II, Giner, De la Vega i Marc repeteixen en la posició del rest. No estaran Genovés II i Soro III, que s’han retirat, i el seu lloc l’ocuparan José Salvador i Francés. Al mig tornaran a estar Nacho, Pere, Tomàs II, Jesús, Javi i Santi, mentre que la retirada de Félix ha deixat un lloc lliure que serà per a Álvaro Gimeno, que s’estrenarà com a mitger. Carlos, Héctor, Hilari, Bueno, Conillet i Guillermo repeteixen, mentre que Monrabal II torna a la Lliga després de dos anys. En raspall, al rest continuen Ian, Marrahí, Vicent, Montaner, Vercher i Iván i es produeix la baixa destacadíssima de Moltó, que són paraules majors. Salelles II serà la cara nova.